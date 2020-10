Thüringer HC bangt um Einsatz von Ekenman-Fernis

Gegen die Handball-Luchse von Buchholz-Rosengarten noch die nach Toren herausragende Werferin, nun aber wohl erstmal in der Zuschauerrolle: In ihrem zweiten Heimauftritt in der Salza-Halle an diesem Mittwoch müssen die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC aller Voraussicht nach auf Emma Ekenman-Fernis verzichten. Die Schwedin zog sich während des Nationalmannschaftslehrgangs eine Knöchelverletzung zu.

Vor der abschließenden Untersuchung wollte sich Herbert Müller noch nicht festlegen. Dass die gegen Buchholz elfmal erfolgreiche Rechtsaußen aber am Mittwoch gegen die HSG Blomberg-Lippe (19.30 Uhr) auf der Platte stehen wird, glaubte der THC-Trainer zum Wochenstart nicht. Nach ihrer Rückkehr am Sonntag hätte die 24-Jährige kaum auftreten können, berichtete er. Im Zurücklaufen umgeknickt Im zweiten Testvergleich der schwedischen Auswahl gegen Polen (27:21) musste Ekenman-Fernis nach fünf Minuten vom Feld, nachdem sie im Zurücklaufen umgeknickt worden war. Bitter für die Außenspielerin. Im ersten Test mit Polen (21:19) traf sie noch zweimal und hatte auch beim THC zum Saison-Auftakt einen vielversprechenden Eindruck hinterlassen. Mit 32 Toren aus vier Partien führte sie die Liste der besten Bundesliga-Schützinnen an. Um Fans die Möglichkeit zu geben, Spiele zu besuchen, sofern Dauerkarteninhaber ihre Tickets nicht nutzen können, hat der THC eine Tauschplattform eingerichtet. Auf der Internetseite des Clubs (www.thueringer-hc.de) findet sich ab sofort ein Umtauschformular. Darüber kann die Übertragung der Dauerkarten im Fall der Abwesenheit des Inhabers geregelt werden. Der Tausch ist nur für das angegebene Spiel gültig und muss spätestens 24 Stunden vorher ausgefüllt werden, schränkt der Verein aufgrund des Hygienekonzeptes ein. Zum Spiel muss der neue Nutzer das ursprünglich ausgestellte Ticket und ein Lichtbilddokument vorweisen. Tickets für Europa-Liga Online können ab Mittwoch Karten für das Rückspiel in der Europa-Liga gegen Atzgersdorf am 18. Oktober in Nordhausen bestellt werden. Wie THC-Geschäftsführer Maik Schenk erklärte, erfolgt der Verkauf über zwei Bezugswege. Zu einem geringeren Teil in der Geschäftsstelle in Bad Langensalza (9 bis 12 Uhr) sowie über die Website stehen begrenzte Kontingente zur Verfügung, die nach Bestellungseingang erfasst und ausgeschöpft werden. Die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze richtet sich danach, inwieweit Plätze gemäß den Hygiene- und Abstandsbestimmungen (etwa in Vierergruppen statt Paare) zusammengefasst werden können.