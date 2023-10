Thüringer HC müht sich beim Außenseiter

Zwickau. Der Favorit aus Thüringen lässt im Ostderby bei BSV Zwickau zu viele Chancen liegen. Zwei Punkte kann er dennoch mitnehmen.

Die Handballerinnen des THC sind mit einem Arbeitssieg in den Bundesliga-Spielbetrieb gestartet. Nach der Nationalmannschaftspause gewannen sie am Samstag bei Zwickau dank einer stärkeren zweiten Halbzeit 28:23 (12:13). In der ersten Halbzeit hatten sie sich allerdings beim Elften schwergetan.

Der BSV, der in der Vorbereitung in einem Test in Mühlhausen deutlich unterlegen gewesen war, wehrte sich mächtig. Vor allem Ema Hrvatin ärgerte den Favoriten. Mit zwölf Toren ragte die Slowenin als beste Schützin des Abends heraus.

Gerade das Verwerten von Chancen ist ei­n Punkt gewesen, weshalb die Thüringerinnen sich lange mühten mussten. „Mit der Abwehr können wir zufrieden sein. Vorn aber müssen wir mindestens zehn Tore mehr werfen“, merkte THC-Trainer Herbert Müller an. Etliche vergebener freie Würfe stießen ihm auf. Immerhin gelang es, nach der Pause die Wende herbeizuführen und den erwarteten Sieg zu landen. Mit je fünf Toren waren Vilma Mathijs Holmberg, Annika Lott und Johanna Reichert beste Schützinnen beim THC.