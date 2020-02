Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Krenz im Walther-Bob auf Goldkurs

Altenberg. Paul Krenz kriegte sich gar nicht mehr ein, ballte die Fäuste und schrie ins Publikum. Mit seinem Dresdner Piloten Nico Walther und Joshua Bluhm sowie Eric Franke führt das in dieser Saison von Verletzungen so schwer gebeutelte Team das Viererbob-Rennen bei der WM in Altenberg an. „Das ist ein kleines Wunder - vor allem bei mir. Keiner hatte geglaubt, dass ich jetzt hier stehen würde“, so der gebürtige Heringer, nachdem er seinen Adrenalin-Spiegel runtergefahren hatte. Krenz hatte sich vor fünf Wochen bei einem Sturz des Walther-Vierers in Innsbruck-Igls einen Knochen im Knöchel gebrochen. Nun greift das Team bei der Titeljagd nach Gold.

Nach zwei Läufen hat Walther winzige fünf Hundertstelsekunden Vorsprung auf den ersten Verfolger Oskars Kibermanis. Dahinter folgen Johannes Lochner (Berchtesgaden/0,06 s zur) und - nur auf Rang vier - Favorit Francesco Friedrich und Justin Kripps (beide 0,09). Friedrich analysierte seine Fehler gelassen. „Wir haben zu viele Fehler gemacht. Ich muss am Sonntag besser fahren. Wir werden die Kufen noch mal wechseln, denn die Eisbedingungen waren heute nicht wie erwartet. Doch bei diesem geringen Abstand ist das Rennen quasi noch gar nicht losgegangen“, machte sich der Zweier-Champion Mut.

Konkurrent Walther feuerte vor allem seine Anschieber an. „Wir müssen am Start ein bisschen näher ran kommen. Ich bin zuletzt einen Schritt zu kurz gelaufen. Ich werde die Jungs heute Abend richtig heiß machen. Vielleicht sollte ich noch eine Prämie ausloben, damit eine 09 hinter dem Komma steht“, so Walther. Bisher schob das Team mit 5,13 und 5,15 Sekunden über eine Zehntelsekunde langsamer an als Friedrichs und Kibermanis’ Truppe, die mit 5,01 und 5,02 neue Traumzeiten am Start ablieferten. Paul Krenz weiß: „Wir haben noch was drin.“ Dann ist das Gold-Wunder von Altenberg für den Thüringer im sächsischen Viererbob möglich.