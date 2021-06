Thüringer Motocross-Pilot Ken Roczen übernimmt Führung in der US-Meisterschaft

Der Thüringer Motocross-Pilot Ken Roczen ist mit drei Siegen in vier Rennen erfolgreich in die US-Meisterschaft gestartet.

Motocross-Pilot Ken Roczen ist in seiner Wahlheimat USA erfolgreich in die Freiluftsaison gestartet. Nach vier von insgesamt 24 Rennen der US-Meisterschaft liegt der aus Mattstedt bei Apolda stammende Thüringer nach drei Siegen in Serie in der Gesamtwertung an erster Stelle. „Es war ein perfekter Tag. Wir haben in dieser Woche weiter getestet und ein gutes Bike-Setup gefunden. Aber die Verbesserung zeigt sich nicht im Training, sondern im Rennen“, wird der Honda-Werksfahrer im Internetportal speedweeks.com zitiert.

Bei den beiden Läufen in Thunder Valley ging der 27-Jährige im ersten Durchgang nach der schnellsten Rundenzeit in der Qualifikation auf die Piste und teilte sich die Kräfte optimal ein. Als Roczen zum in der Gesamtwertung führenden Yamaha-Werksfahrer Dylan Ferrandis aufgeschlossen hatte, brauchte er nur noch abzuwarten. Der Franzose kam nämlich von der Strecke ab und wurde später Zweiter. In diesem Augenblick war der Weg für Roczen frei. Auch im zweiten Rennen lag der gebürtige Thüringer vor Ferrandis und hat nun die Spitzenposition übernommen.

Der Thüringer Motocross-Pilot ist damit wieder in bester Form, nachdem er schon im Mai bei der Supercross-WM bis zum letzten Lauf um den Titel mitfuhr. Rang zwei bedeutete für ihn nach den Plätzen vier und drei in den beiden Jahren zuvor das beste Resultat.

Nun hat er auch bei den US-Nationals, auf die er im vergangenen Jahr verzichtete, in die Erfolgsspur gefunden. Die Rennserie wird am 29. Juni mit zwei Läufen auf dem High Point Raceway in Pennsylvania fortgesetzt.