Thüringer Rallyeteam Wiesner/Eichenauer vor Allrad-Premiere

Marcel Eichenauer ist ebenso überrascht wie froh. „Natürlich hätte uns eine Absage nicht gewundert, doch umso glücklicher sind wir nun, dass wir in diesem Jahr nochmal starten können“, sagt der Co-Pilot aus Ruhla. Zusammen mit dem Großbodunger Jeffrey Wiesner wird er am Freitag und Samstag bei der 23. Lausitz-Rallye rund um Boxberg auf Zeitenjagd gehen.

Obwohl deutschlandweit seit Montag der Teil-Lockdown herrscht und seit Monaten fast alle Motorsportveranstaltungen Corona zum Opfer fielen – zuletzt der Rallye-Sprint der RSG Mosbach –, darf die beliebte Schotterrallye über die Bühne gehen. Möglich wurde dies durch ein ausgeklügelte Sicherheits- und Hygienekonzept inklusive Maskenpflicht, Fiebermessungen und Gesundheitserklärungen aller Beteiligten. Vor allem aber weil die Rallye erstmals Endlauf der FIA (Federation Internationale de l’Automobile)-Trophy ist und somit als Profiwettkampf zählt.

Nur wenige der 74 Teams können von ihrem Sport leben

Selbstredend können nur die wenigsten der 74 gemeldeten Teams von ihrem Sport leben. Im Gegenteil. Fürs Budget benötigen Rallye -Enthusiasten wie Wiesner und Eichenhauer viel Geld aus der eigenen Tasche. Zumal Wiesner umplanen musste und in den vergangenen Wochen für den Saisonabschluss einen Subaru WRX STI aufgebaut hat. „Eigentlich wollten wir wieder mit dem Volvo starten, doch der ist noch defekt. So schnell bekommt man eben für so ein altes Fahrzeug keine Ersatzteile“, so Eichenhauer.

Mitte September hatten Wiesner/Eichenhauer mit der „rollenden Schrankwand“, wie Kollegen spöttisch sein schweres Schwedenmobil bezeichnen, bei der Rallye Bad Schmiedeberg nochmal einen wahren Husarenritt hingelegt. Auf schwierigen Wertungsprüfungen fuhren die beiden ständig fünfte und sechste Gesamtzeiten inmitten einer vermeintlich überlegenen Allrad-Konkurrenz. Da zeigte die Tachonadel des Öfteren 190 km/h an. Am Ende sprang mit Heckantrieb ein sensationeller vierter Gesamtrang heraus! Und natürlich der Klassensieg in der NC2.

Als Jugendlicher Motorrad bevorzugt

Jeffrey Wiesner und Marcel Eichenauer ziehen mit dem betagten Schwedenmobil oft das Medieninteresse auf sich. Foto: Cornell Hache

Sowohl Wiesner als auch Eichenhauer wurden früh vom Motorsportvirus infiziert. Als Jugendlicher bevorzugte der 1981 geborene Eichsfelder noch das Rennen auf zwei Rädern, zunächst auf der Moto-Cross-Solomaschine, später auch in der Seitenwagen-Klasse. Er errang bis 2003 insgesamt 44 Podiumsplätze in verschiedenen nationalen Meisterschaften. Dann wechselte Wiesner in den Automobilsport. Zu diesem Zeitpunkt hatte Eichenauer schon Rallye-Erfahrungen gesammelt. „Es ist jetzt meine 20. Saison als Beifahrer. Aber selbst ans Lenkrad wollte ich nie. Das schnelle Fahren überlasse ich lieber denen, die es können“, erzählt Eichenhauer. Erst seit etwas mehr als einem Jahr bilden beide ein Team, eines das sofort passte und sich blind versteht. „Wir können uns zu 100 Prozent aufeinander verlassen“, betont Eichenauer, der seinen Chauffeur als einen Technikfreak mit Ehrgeiz und Hang zum Perfektionismus beschreibt. Auch beruflich hat Wiesner mit Motoren zu tun. Seit 2003 betreibt er eine kleine Firma, die sich auf Zweitakttuning und Kfz-Ersatzteilhandel spezialisiert hat.

Schon häufiger in der Lausitz gestartet

In der Lausitz sind die beiden Thüringer schon häufig gestartet – mit unterschiedlichen Partnern und Fahrzeugen. Voriges Jahr kletterten Wiesner/Eichenauer unterm Zielbogen aus ihrem Auto und rissen jubelnd die Arme hoch. Nach großer Aufholjagd hatte es zwar nur noch zu Platz drei in der Klasse, aber immerhin zum Sieg im eher nebensächlichen MRF-Reifencup gereicht. „Jeder“, so erklärt der 36-jährige Eichenauer, „der bei der Lausitz-Rallye durchkommt, darf sich als Sieger fühlen“. Schließlich ist es eine der härtesten und anspruchsvollsten Rallyes in Deutschland. Die Ausfallquoten, in einigen Jahren lag diese bei fast 50 Prozent, sind Beleg dafür.

Was aus sportlicher Sicht für das Thüringer Team drin ist, lässt sich schwer prophezeien. Durch die weltweit geltenden Reisebeschränkungen fehlen zwar einige internationale Fahrer, doch in der Startliste stehen viele tschechische und polnische sowie deutsche Top-Fahrer. Hinzu kommt, dass Wiesner ein neues Auto und erstmals überhaupt ein Allradfahrzeug steuert. Eichenauer: „Wir werden unser Bestes geben und wollen Thüringen gut vertreten.“ Von ihren Sprüngen, Kurvendrifts oder Wasserdurchfahrten auf der 165 Kilometer langen Piste mit zwölf Wertungspunkten sehen Fans jedoch nichts. Erstmals in ihrer Geschichte muss die Lausitz-Rallye coronabedingt ohne Zuschauer auskommen.