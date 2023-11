Thüringer Skispringer Felix Hoffmann in der Warteschleife

Oberhof. An diesem Wochenende starten die Skispringer beim Weltcup im finnischen Ruka in die Saison. Die deutsche Nummer eins ist der große Hoffnungsträger.

Liebend gerne wäre Felix Hoffmann schon am kommenden Wochenende in die neue Saison gestartet. Aber der Skispringer vom SWV Goldlauter-Heidersbach verpasste die Nominierung ins Weltcup-Team – vorerst.

Während die A-Mannschaft um Olympiasieger Andreas Wellinger als größter Hoffnungsträger des Winters nun am Freitag beim Weltcup im finnischen Ruka ins neue Wettkampfjahr startet, steigt der 26-jährige Thüringer im Rahmen des Continental-Cups am 9./10. Dezember am Holmenkollen in Oslo ein. Dort will er sich für die Rückkehr in den Weltcup empfehlen.

Wellinger mit starker Form im Sommer beim Mattenspringen

Wellinger derweil ist nach guten Ergebnissen im Sommer voller Vorfreude. Beim Mattenspringen in Hinzenbach siegte er und untermauerte seine Position als deutsche Nummer eins. „Das war ein sauguter Einstieg. Wenn ich sauber und richtig gut springe, kann ich ganz vorne mitkämpfen“, sagt der 28-Jährige vor der Qualifikation am Freitag (16 Uhr/Eurosport).

Wellinger hat sein im Juni 2019 erlittener Kreuzbandriss lange beschäftigt. Es dauerte Jahre, bis der Goldmedaillen-Gewinner von Sotschi 2014 (Team) und Pyeongchang 2018 (Einzel) wieder zu alter Form zurückfand. Im vergangenen Februar war es dann soweit: Wellinger holte in Lake Placid und Rasnov zwei Weltcupsiege binnen einer Woche. Neben dem Norweger Kenneth Gangnes ist er der erst zweite Skispringer, der nach einem Kreuzbandriss wieder ganz oben stand.

Wellingers Siege waren letztlich die einzigen eines DSV-Adlers im gesamten Winter. Weil Karl Geiger derzeit auf Formsuche und Markus Eisenbichler in Kuusamo erst gar nicht dabei ist, gehört Wellinger wieder die Rolle des Vorfliegers. „Mein Ziel ist, dass ich wirklich konstant springe und konstant Leistung bringen kann“, sagt er. Gelingt auch Felix Hofffmann das, könnte er bald seinen nächsten Weltcup-Einsatz erleben.