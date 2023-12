Thüringer Skiverband eröffnet Saison

Oberhof An diesem Samstag trifft sich die Skifamilie in Oberhof.

Der plötzliche Wintereinbruch und die traumhaften Wintersportbedingungen auf den Höhenlagen des Thüringer Waldes nimmt der Thüringer Skiverband zum Anlass die Wintersportsaison 2023/24 zu begrüßen. Unter dem Motto „Auf in den Winter“ trifft sich die Skifamilie an den Sportstätten des Bundesstützpunktes Oberhof und wird mit nachfolgenden Wettbewerben in die Wintersaison an diesem Samstag starten: ab 9.30 Uhr Skilanglauf – Sprint (obere Rollerbahn) / ab 9.30 Uhr Nordische Kombination - Deutschlandpokal Sprunglauf (HS100 Kanzlersgrund) / ab 10 Uhr Biathlon - Testrennen (Arena am Rennsteig) /ab 13 Uhr Skisprung - Deutschlandpokal (HS100 Kanzlersgrund) / ab 14.30 Uhr Nordische Kombination - Deutschlandpokal Laufwettkampf (Arena am Rennsteig).

Rund um die Wettbewerbe der Athleten des Nachwuchsleistungssports plant der Thüringer Skiverband mit seinen Mitgliedsvereinen und Partnern ein buntes Rahmenprogramm für alle Aktiven des Skisports. Dieses ist ab 10.30 Uhr auf der Oberen Rollerbahn sowie Schießhalle zu finden.