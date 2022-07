Thüringer Triathlon-Frauen im Doppel vorn

Sophie Gießmann, Emily Köpper und Sophie Schumann (von links) bejubeln ihren Erfolg in Verl. Als Aufsteiger in die zweite Bundesliga gelang ihnen erstmals ein Teamsieg.

Verl. Aufsteiger gelingt der erste Sieg in der zweiten Bundesliga. Und das Reserve-Team mischt ebenso vorn mit.

Die Triathletinnen vom Team Thüringen haben in der 2. Bundesliga zum ersten Mal den Sprung nach ganz oben geschafft. Nach einem fünften sowie sechsten Platz in den ersten Wettkämpfen dieser Saison teilte sich der Aufsteiger aus Thüringen punktgleich mit dem Team Berlin II den Sieg. Dass die zweite Frauen-Mannschaft zudem den Teamtriathlon in der Regionalliga in Görlitz für sich entschied, krönte das Abschneiden des Wochenendes.

Krankheitsbedingt konnten die Thüringer nur zu dritt in Verl antreten. Als Vierte und Fünfte konnten sich Sophie Gießmann und Emily Köpper im Sprint (750 m Schwimmen, 20 km Rad, 5 km Laufen) am weitesten vorn platzieren. Der 13. Rang von Sophie Schumann bedeutete in Summe Gleichstand mit dem Tabellenführer Berlin II. In Görlitz waren für die Thüringerinnen Maja Gießmann, Anne Schreier, Kim Julie-Wolfram sowie Clara Nietsch­mann erfolgreich.

Weil sich der Fokus im Männer-Team Weimarer Ingenieure/HSV Weimar auf das Erstliga-Rennen in einer Woche am Schliersee richtete, sind die Leistungsträger Alexander Kull und Theo Sonnenberg in Verl geschont worden. Die zweite Mannschaft erreichte dennoch den sechsten Platz bei 17 Teams.