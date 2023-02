Leichtathletik trauert um Ex-Stabhochspringer Tim Lobinger

Essen. Ex-Stabhochspringer Tim Lobinger stirbt im Kreise seiner Angehörigen im Alter von 50 Jahren. Das bestätigt die Familie am Donnerstag.

„Heilung wird es bei mir nicht mehr geben.“ Das hatte der ehemalige Stabhochspringer Tim Lobinger im vergangenen Oktober gesagt, als er seine schwere Leukämie-Erkrankung öffentlich gemacht hatte. Der Hallen-Welt- und Europameister wusste da bereits seit einigen Monaten, dass er wenig Chancen hatte. Bereits vor einem Jahr hatten ihm die Ärzte gesagt, dass er seine Angelegenheiten regeln, sich auf den Tod vorbereiten solle. Wie die Familie auf Anfragen von Rheinischer Post, RTL und Bild bestätigte, verstarb Lobinger am Donnerstagabend im Alter von 50 Jahren in München.

Tim Lobinger gehörte zu den auffälligeren Figuren der deutschen Leichtathletik. Der im nordrhein-westfälischen Rheinbach geborene Modell-Athlet, der unter anderem für Bayer Leverkusen und den ASV Köln startete, nahm immerhin an von 1996 bis 2008 immerhin an vier Olympischen Spielen teil, konnte dort aber keine tieferen Spuren hinterlassen. „Es ist ein sehr, sehr trauriger Tag für die Leichtathletik, was mich auch persönlich trifft, denn mit Tim, den ich seit seiner Jugend kannte, verlieren wir nicht nur einen großartigen Menschen, sondern auch einen Sportler, der sich immer für die Leichtathletik eingesetzt hat“, sagte Jürgen Kessing, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, laut einer Mitteilung. Die gesamte Leichtathletik-Gemeinde wünsche der Familie „viel Kraft“.

Tim Lobinger: Karriere im TV

Immerhin galt er seit dem Beginn der neunziger Jahre als einer der besten deutschen Stabhochspringer, gewann bei den Hallenweltmeisterschaften in Birmingham 2003 sogar die Goldmedaille. Dazu gesellten sich noch weitere Medaillen bei Europa- und Halleneuropameisterschaften. Lobinger galt während und nach seiner Karriere mindestes als exzentrisch. Er provozierte bei Wettkämpfen, arbeitete nach seiner Karriere als Model, unternahm Ausflüge ins Schauspielfach und startete beim Fernsehformat „Let’s Dance.

Seine wirkliche Karriere nach der Karriere startete der Athlet als Fitness-Coach. Er arbeitete unter anderem bei RB Leipzig und verhalf mit seinem eigenen Unternehmen unter anderem Joshua Kimmich auf die Sprünge.

Tim Lobinger: Seit 2017 ab Leukämie erkrankt

2017 diagnostizierten die Ärzte Leukämie. Therapieversuche zeigten beim Krankheitsverlauf keinen Erfolg. Über seine Krankheit, den Kampf gegen den Krebs, hatte er ein Buch geschrieben. „Verlieren ist keine Option.“

In einer Mitteilung der Familie heißt es: „Die ehemalige Stabhochsprung-Legende ist im engen Kreise friedlich eingeschlafen, er hat den Kampf nicht verloren, sondern auf seine Weise gewonnen.“ jk