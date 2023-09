Tischtennis-Erstligist Post Mühlhausen gelingt der Traumstart

Mühlhausen. Die Thüringer gewinnen ihr Heimspiel gegen den TTC Fulda-Maberzell mit 3:1 und holen so den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Der Traumstart für Tischtennis-Erstligist Post Mühlhausen ist perfekt. Zwei Tage nach dem 3:1 gegen Ochsenhausen gewannen die Thüringer ihr zweites Heimspiel gegen den TTC Fulda-Maberzell verdient mit 3:1 und holten so den zweiten Sieg in Folge.

Zum gefeierten Akteur schwang sich diesmal der Österreicher Daniel Habesohn auf, der mit zwei Siegen entscheidend zum Erfolg beitrug. Gegen die ersatzgeschwächten Hessen, die auf ihre Nummer eins verzichten mussten, legte der Routinier vor. Im Duell mit dem deutschen Nationalspieler Ruwen Filus lag er zwischenzeitlich mit 1:2 in den Sätzen und 1:6 zurück, kämpfte sich aber heran und noch in den fünften Satz, den er etwas kurios mit 11:8 gewann.

Ovidiu Ionescu, am Montag mit zwei Siegen gestartet, fand nach 1:0 gegen Fan Bo Meng nicht mehr zu seinem Spiel und unterlag 1:3. Nach dem Wechsel holte Steffen Mengel gegen Spielertrainer Qing Yu Meng den erwarteten Pflichtsieg, ohne glänzen zu müssen (3:0).

Der Weg für Habesohn war bereitet, um im Duell der Einser gegen Fan Bo Meng die Entscheidung herbeizuführen. Der Gast spielte zunächst gut auf, doch kämpfte sich Habesohn zurück und bewies in den engen Situationen Nervenstärke. Er gewann mit 3:1 und sorgte für Jubel auf den Mühlhäuser Tribünen. Weiter gehts am 22. September in Grünwettersbach.