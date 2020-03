Tischtennis: Gegen heimstarke Gastgeber zu schwach

Der TTV Schernberg fuhr in der 2. Tischtennis-Bezirksliga einen ungefährdetem 8:4-Heimsieg gegen die favorisierten Gäste aus Görsbach ein und klettert in der Tabelle weiter nach oben.

Beide Mannschaften gingen leicht ersatzgeschwächt in das Duell. Während die Schernberger auf ihre nominelle Nummer eins Bernhard Heß verzichten mussten, für den Christian Schäfer in die Mannschaft rückte, musste bei der SG Görsbach Bernd Junge für den an Nummer zwei gesetzten Michael Jähne einspringen. In den Doppeln wurden die Punkte zunächst geteilt. Tobias Liehmann und Matthias Heß verloren klar 0:3 gegen die Görsbacher Nummer eins Mathias Händly und Nummer zwei Heinz Junker. Kai Gräfe und Christian Schäfer konnten sich parallel in drei Sätzen gegen Steve Bräuer und Bernd Junge durchsetzen.

In der ersten Einzelrunde gelang auf Görsbacher Seite lediglich Mathias Händly mit 3:1 gegen Tobias Liehmann ein Punktgewinn. Die Partien Kai Gräfe gegen Heinz Junker (3:0), Matthias Heß gegen Bernd Junge (3:0), sowie Christian Schäfer gegen Steve Bräuer (3:1) entschieden die Gastgeber alle deutlich für sich und sorgten damit für das zwischenzeitliche 4:2.

Ein ähnliches Bild zeigte sich in der zweiten Einzelrunde. Mathias Händly brachte die Gäste durch einen ungefährdeten 3:1-Erfolg gegen Kai Gräfe zunächst auf 4:3 heran. Im Anschluss gelang aber Tobias Liehmann gegen Heinz Junker und Matthias Heß gegen Steve Bräuer mit Ihren Siegen direkt die Vorentscheidung. Im Duell der Ersatzspieler setzte sich dann im einzigen Fünf-Satz-Spiel des Tages Christian Schäfer gegen Bernd Junge durch, wobei er den letzten Satz klar mit 11:3 für sich entscheiden konnte.

Mit seinem dritten Punkt an diesem Tag gegen Matthias Heß gelang Mathias Händly noch ein wenig Ergebniskosmetik für die SG Görsbach, bevor Kai Gräfe mit einem Dreisatzerfolg gegen Steve Bräuer den 8:4-Endstand besorgte. Der TTV Schernberg bleibt mit diesem Erfolg in der Rückrunde an heimischen Tischen ungeschlagen und klettert auf den vierten Tabellenplatz. Die Görsbacher bleiben weiterhin auf dem dritten Rang.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Spieltag. Wenn unsere Nummer eins fehlt wird jedes Spiel schwer, allerdings sind unsere Gegner auch ersatzgeschwächt angetreten. Bei ihnen hat die Nummer zwei gefehlt, da haben wir uns schon was ausgerechnet. Bei uns hatten alle einen guten Tag erwischt. Dass es dann so deutlich war, kam auch überraschend. Unser Ziel ist es im Mittelfeld zu landen“, resümierte Schernbergs Tobias Liehmann.