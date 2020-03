Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tischtennis Wieder gute Chancen auf den Klassenerhalt

Zwei entscheidende Spiele im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga Staffel Ost hatte der TTC Oberbösa zu bestreiten. Zunächst war der TSV Breitenworbis zu Gast. Die Eichsfelder, die selber noch um den Klassenverbleib kämpfen, waren hoch motiviert. In den Doppeln hatte Oberbösa das Nachsehen. Lediglich das Spitzendoppel Gaßmann/Opitz behielten die Oberhand. Beim Stand von 3:6 nach der ersten Einzelrunde ging es in die zweite. Gaßmann verlor im fünften Satz und Funke siegte klar mit 3:0. Opitz verlor den nächsten Fünf-Satz-Krimi. Beim Stand von 4:8 kämpften sich die Oberbösaer aber heran. Malguth gewann 3:1 Bochmann 3:0 und Bilke 3:2. Nun musste das Entscheidungsdoppel ran. Hier machten Gaßmann/Opitz kurzen Prozess und gewannen klar mit 3:0 – 8:8. Ein nicht unverdienter Punkt für beide Mannschaften.

Dann das Derby gegen den MTV Greußen – das Spiel der beiden besten Mannschaften im Kyffhäuserkreis. Oberbösa war hochmotiviert vom Punktgewinn am Vortag. Die Greußener, selbst noch im Abstiegskampf, mussten auf ihren Noppenspezialist Jörg Löser verzichten.

Gaßmann/Opitz gewann 3:1 gegen Büchner/Etzel. Funke/Bilke mussten dem Spitzendoppel Kallenberg/Spitzer beim 3:1 gratulieren. Malguth/Bochmann gegen Schütze/Konschak bewiesen Nervenstärke. Nach 0:2-Satzrückstand hieß es zum Schluss noch 3:2 für Oberbösa. Gaßmann lag gegen Büchner ebenfalls mit 0:2 zurück und drehte die Partie zu seine Gunsten. Als Funke dann noch Kallenberg 3:1 schlug war die Euphorie hoch beim TTC. Opitz ließ sich von den guten Ergebnissen anstecken und bezwang Spitzer deutlich mit 3:0. Malguth hatte gegen Schütze große Probleme mit dem Material des Greußeners und verlor 0:3.

Beim Stand von 7:2 ging es in die zweite Einzelrunde. Greußen gab nicht auf – und die Stimmung war bestens. Die zahlreichen Fans sahen nun das Spiel der beiden Einser: Gaßmann gegen Kallenberg. Nach gutem Start für Gaßmann kam Kallenberg immer besser ins Spiel und gewann schließlich 3:1.

Am Nachbartisch spielte Funke gegen Büchner. Mit einem 3:0 für Greußen keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf. Aber Opitz gewann sein Spiel nach anfänglichen Schwierigkeiten souverän mit 3:1 und Malguth gegen Spitzer mit 3:0. 9:4 hieß es am Ende.

Greußen und Oberbösa stecken beide im Abstiegskampf fest und hoffen gemeinsam auch in der nächsten Saison wieder Derbys in der Verbandsliga zu bestreiten. Beide Mannschaften haben es selbst in der Hand. Oberbösa hat den Anschluss geschafft, aber noch fehlen zwei Punkte.