In Bad Blankenburg standen Hannes Hüttig (3. von links) und Noah Siebenhaar (4. von links) ganz oben auf dem Podest.

Aufbau Altenburg und Post Gera räumen für den Osten ab

Mit seinen zehn Jahren war Hannes Hüttig der Abräumer bei den diesjährigen Landesmeisterschaften im Tischtennis-Nachwuchs. Vier Mal im Finale, vier Mal Gold: besser ging es nicht für den Spieler vom SV Aufbau Altenburg. Je zweimal triumphierte er im Einzel und Doppel in seiner ursprünglichen Altersklasse (AK) bis elf Jahre sowie eine Klasse höher bis 13 Jahre. Dort war im Endspiel Noah Siebenhaar vom Postsportverein Gera sein Gegner.

Der 12-Jährige galt als Favorit, durchsetzen konnte sich jedoch mit 3:2 der junge Altenburger. Dass beide Spieler sehr gut miteinander können, zeigte die Doppelkonkurrenz, in der sie ohne größere Probleme den Titel holten. Im Einzel konnte zudem Mohamad Khawadi vom Post SV Zeulenroda einen dritten Platz erzielen.

Bei den Mädchen in dieser AK machte Leonie Strunz vom Post SV Gera auf sich aufmerksam. Während sie das Einzelfinale mit 1:3 gegen Dauerrivalin Heidi Hildebrand vom Post SV Mühlhausen verlor, revanchierte sie sich im Doppelendspiel an der Seite von Emilia Müller (Schwarza) mit 3:0 gegen Hildebrand/Teichert.

Auch die beiden Geraer Talente traten eine Altersklasse höher an, in der die Spieler bis 15 Jahre alt sein dürfen. Dort schaffte es Siebenhaar bis ins Achtelfinale, welches er gegen Finn Weber von OTG Gera verlor. Dieser wiederum unterlag eine Runde später gegen den Finalisten Till Berbig (Weimar).

Mit eben diesem Berbig griff Siebenhaar gemeinsam nach Gold im Doppel. Dabei schlugen sie im Halbfinale die favorisierte Paarung Vilser/Kasperski (beide Schott Jena).

Bei den Mädchen gelang Leonie Strunz im Viertelfinale ein Sieg gegen Heidi Hildebrand. Im Halbfinale war dann Lena-Marie Starkloff von Motor Tambach-Dietharz eine Nummer zu groß für die Elfjährige.

Die Freundinnen Sina Weiser und Leonie Strunz (von links) konnten im Doppel Platz zwei erzielen. Foto: Andreas Strunz

Dennoch ist der dritte Platz ein großer Erfolg bei fast durchweg älteren Gegnerinnen. Ebenfalls Dritte wurde Strunz-Freundin Sina Weiser vom Tus Osterburg Weida. Sie verlor ihr Semifinale gegen die spätere Siegerin Denise Husung (Mühlhausen).

In Kombination schafften es Strunz/Weiser im Doppel etwas überraschend bis ins Endspiel, das mit 0:3 gegen Teichert/Starkloff verloren ging. Bei den Mädchen und Jungen in der AK 18 gab es ebenfalls Medaillen für Teilnehmer aus der Region. So sprang für Lucy Schrinner von TTF Arnsgrün im Doppel zusammen mit der Jenaerin Friederike Seifart ein dritter Platz heraus.

Ihr Vereinskamerad Luca Haas erzielte Gleiches in der Einzelkonkurrenz, ebenso wie der Zeulenrodaer Moritz Heß. Auch im Doppel hieß es nochmals Bronze für die Paare S. Khawadi/Heß (Zeulenroda) und Haas/Höfer (Arnsgrün).