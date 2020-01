Debütant Stengel holt einzigen Punkt

Auch im neuen Jahr bleiben die Tischtennis-Männer des SV 09 Arnstadt sieglos. In der Verbandsliga West unterlagen sie Sonnabend daheim dem SSV Schlotheim deutlich 1:9. (7:29 Sätze). Ausgerechnet Debütant Celias Stengel, der vor der Saison von Blau-Weiß Gräfinau-Angstedt kam, in der Hinrunde in der 2. Bezirksliga spielte, gelang der einzige Einzel-Sieg, nach fünf umkämpften Sätzen (11:8, 9:11, 11:7, 9:11 – 16:14) mit 3:2 gegen Schlotheims Schäfer. Im Doppel mit Ronald Bunk unterlag er Koch/Frank knapp 2:3. Auch Georg Lämmerzahl/Holger Zernitz hatten im Doppel gegen Kotyl/Schäfer mit 2:3 kein Glück im Entscheidungssatz. In den Einzeln gab es neben dem 3:2-Sieg Stengels durchweg 0:3-Niederlagen. So war die Partie nach dem siebten Einzel und 261:375 Bällen auch vorzeitig gegen den Tabellenzweiten beendet. Arnstadt bleibt Schlusslicht.