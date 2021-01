Ein Nachmittag zum Vergessen für Post Mühlhausen

Der Tischtennis-Erstligist Post Mühlhausen unterliegt im Derby in Fulda glatt mit 0:3 Fulda. Nach nicht mal zwei Stun- den war der Neujahres-Auftakt für Mühlhausens Tischtennis- spieler vorbei. Dann stand die in dieser Höhe erst recht nicht er- wartete 0:3-Niederlage im Derby bei Fulda-Maberzell fest. Und die große Hoffnung war dahin, durch einen Auswärtserfolg Selbstver- trauen für die nächsten schwieri- gen Partien zu sammeln. Der Auftritt in Hessen wurde für das Team von Trainer Erik Schreyer zu einem Nachmittag zum Vergessen. Dies ging bereits im Vorfeld los, als der am Sams- tag mittrainierende Ovidiu Io- nescu wegen Rückenproblemen passen musste. Im ersten Einzel kam Lubomir Jancarik mit dem deutschen Nationalspieler und Abwehrass Ruwen Filus nicht zu- recht und unterlag 0:3. Mit dieser Niederlage war Stef- fen Mengel gefordert, den Pflicht- punkt gegen Fan Bo Meng zu holen. Nach unglücklich verlore- nem ersten Durchgang fand der Siegerländer zu seinem Spiel und dominierte bis in den vierten Satz. Den Sack bekam er aber nicht zu. So nahm das Unheil seinen Lauf (2:3). Kapitän Daniel Habesohn konnte seinen starken Auftakt gegen Quadri Aruna nicht halten. Er verlor noch 1:3.