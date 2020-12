Post SV Mühlhausen gewinnt Auswärtskrimi in Bremen

Trainer Erik Schreyer hielt es nicht mehr auf dem Stuhl. Als der Ball des Bremers Marcelo Aguirre neben dem Tisch landete, war der 3:2-Sieg des Post SV Mühlhausen beim SV Werder Bremen eingetütet und der Coach hüpfte über die Bande, um seine Jungs zu herzen. Fast dreieinhalb Stunden duellierten sich die Tabellennachbarn der Tischtennis-Bundesliga; und nach einigen Rückschlägen in dieser Saison gingen die Thüringer erstmalig als Sieger in einer engen Konstellation heraus.

Der positive Saisonabschluss umfasste das gesamte Spielerquartett. Neben Daniel Habesohn (3:2 gegen Hunor Szöcs) und Steffen Mengel, der sich 3:2 gegen Kirill Gerassimenko behauptete, punkteten auch Ovidiu Ionescu und Lubomir Jancarik im abschließenden Doppel. Nach einem 1:2 in den Sätzen bogen die das Duell gegen Aguirre und Szöcs noch um und bescherten Post den fünften Saisonsieg.

So fielen die zwei Niederlagen von Habesohn und Ionescu gegen Vizeweltmeister Matthias Falck (jeweils 1:3) nicht ins Gewicht, obwohl in beiden Duellen mehr für die Mühlhäuser drin war. Weiter geht es am 3. Januar mit dem Derby beim TTC Fulda-Maberzell.