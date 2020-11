Tischtennis: Post Mühlhausen löst Pflichtaufgabe souverän

Es war ein lohnender Ausflug, den Post Mühlhausen in den Westerwald unternahm. Im Schongang holte die Mannschaft von Trainer Erik Schreyer ein erwartetes 3:0 beim sieglosen Vorletzten TTC Zugbrücke Grenzau und fuhr den dritten Saisonsieg in der Tischtennis-Bundesliga ein.

„Wir hatten uns für das Spiel viel vorgenommen. Uns ist es gelungen, auch nach dem 2:0 den Fokus zu behalten und keine leichten Bälle herzugeben. Das Break zu Beginn durch Steffen war natürlich ein Dosenöffner. Wir wussten, dass dieses sehr wichtig ist. Mir hat gefallen, dass er auch nach dem Rückstand ruhig geblieben ist und sein Spiel umgestellt hat“, sagte Schreyer.

Den Schlusspunkt einer durchschnittlichen Begegnung, in der Mühlhausen stets das Heft des Handels in der Hand hatte, setzte mit Lubomir Jancarik ein früherer Grenzauer. In der Saison 2013/14 schlug er für den TTC auf; nun bedeutete sein 3:1-Erfolg über Robin Devos (5, -5, 7, 9) den dritten Zähler und gleichzeitig den Schlusspunkt.

Dass der Tscheche mit entspannter Miene an den Tisch gehen konnte, war der 2:0-Pausenführung zu verdanken, die Steffen Mengel und Daniel Habesohn herausgespielt hatten. Mengel brauchte gegen den jungen Griechen Ioannis Sgouropoulos zwar einen Satz Anlauf, spielte dann aber deutlich aggressiver und gewann letztlich ohne Probleme (-8, 4, 8, 6). Noch weniger Mühe besaß Kapitän Habesohn, der sich bereits in der Vorwoche in starker Verfassung präsentierte. Sein Duell mit Cristian Pletea aus Rumänien endete mit einem sicheren 3:0 (5, 7, 6), wobei der Post-Akteur nie wirklich in Bedrängnis geriet.

Bereits am kommenden Wochenende sind die Mühlhäuser in der Liga erneut gefordert. Diesmal sind die Franken aus Bad Königshofen am Kristanplatz zu Gast. Das Derby wird – wie alle anderen Begegnungen auch – allerdings ohne Zuschauer ausgetragen.