Tischtennisverband stoppt Saison

Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus hat auch der Thüringer Tischtennis-Verband (TTV) seinen kompletten Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung zunächst bis zum 17. April ausgesetzt. Diese Festlegung beziehe sich auf alle Mannschafts- und Individualwettkämpfe auf Landes-, Bezirks- und Kreisebene für alle Altersklassen, informierte der Verband gestern.

In enger Abstimmung mit dem DTTB und seinen Landesverbänden wird die weitere Entwicklung verfolgt und über Neuigkeiten zum Abschluss dieser sowie der Vorbereitung der nächsten Saison rechtzeitig informiert. Von Rückfragen an die Geschäftsstelle, das Servicebüro sowie die Funktionäre des Verbandes bittet der Tischtennis-Verband vorerst abzusehen.

Auch für die Tischtennis-Verbandsliga-Männer des SV 09 Arnstadt ist bis Ostern kein Wettkampf möglich. Es soll aber weiter trainiert werden. Das Tabellenschlusslicht hätte noch vier Saisonspiele zu absolvieren. Der eigentliche Schlussrundenspieltag war für den 18. April in Stadtlengsfeld geplant. Am heutigen Sonnabend wäre das Heimspiel gegen den Gothaer SV angesetzt gewesen. „Wir hoffen, dass der Rest der Saison im Anschluss noch absolviert werden kann, müssen nun aber erst einmal abwarten“, so Wolfgang Gressler, der Schatzmeister des Gesamtvereins und Tischtennis-Chef des SV 09 Arnstadt.

Auch der um den Klassenerhalt noch im Rennen befindliche SV 1880 Unterpörlitz muss sein Spiel gegen den Tabellenvierten Hildburghausen vorerst streichen und auch das eigentlich für die Klassenverbleib möglicherweise vorentscheidende Spiel in Lauscha ist in der Warteschleife. Florian Gebhardt: „Bei Titelkandidat Gotha zuletzt gelang unsere mit Abstand beste Leistung der Rückrunde, trotz einer 7:9-Niederlage. Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, wollen die Saison schon gern sportlich beenden“, so Florian Gerhardt, der Spitzenspieler des SV Unterpörlitz.