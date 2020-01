Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Titelverteidigung geglückt

Über 200 Zuschauer konnten spannende Duelle in der Dreifelderhalle am Rosengarten in Sondershausen zum Jahresausklang erleben. Mit zehn Teams, gespickt von der Thüringenliga über die Landesklasse bis hin zur Kreisliga, war beim diesjährigen Lerdon-Cup so gut wie alles vertreten.

Kurz vor einer Sensation stand die dritte Mannschaft von Eintracht Sondershausen. Im Halbfinale traf man auf den Kreisoberligisten Blau-Weiß Westerengel. Der lief zweimal durch Robert Weck und Max Philipp einem Rückstand hinterher. Westerengel gelang aber noch der Anschlusstreffer durch Ricardo Schmidt. Der Sieg schien so gut wie sicher für die Sondershäuser zu sein. Nur noch Sekunden auf der Uhr, es gab Schiedsrichterball. Markus Menke nutze den verwirrenden Moment und knallte den Ball in Richtung Tor von Keeper Joseph Most. Es entbrannte eine Diskussion, Tor oder nicht Tor, denn wenn der Torwart den Ball nicht berührt, ist es kein Treffer. Es wurde auf Tor entschieden, somit kam es zum Neun-Meterschießen, welches Westerengel gewann. Beim Spiel um Platz drei unterlag man den Gästen vom SV Lipprechterode 0:5. Das Finale bestritten Eintrachts Erste und Westerengel. Mit einem 3:1 holten die Schützlinge vom Enrico Leifheit zum zweiten Mal in Folge den Lerdon-Seat-Cup.

Die Sieger von Eintracht Sondershausen. Foto: Henning Most

„Ich bin froh über die große Resonanz der Zuschauer und die gute Stimmung, auch was die gutklassige Turnierbesetzung angeht", sagte Veit Lerdon. Bereits seit zehn Jahren veranstaltet Eintracht Sondershausen das Hallenturnier zum Jahresausklang, und das mit Erfolg, weiß Vorstand Matthias Springer zu berichten. „Mir war es wichtig, dass junge Spieler zum Einsatz kamen und wir alle unseren Spaß beim Fußball hatten, ob als Spieler oder als Betrachter. Die Zuschauer fieberten ordentlich mit", sagte Eintracht-Trainer Enrico Leifheit nach dem Turniererfolg. Am 11. Januar geht es für seine Schützlinge als Titelverteidiger nach Weißensee zum System-Technik-Cup, bevor am 20. Januar auf dem Kunstrasen am Göldner Trainingsauftakt ist.