Leipzig. Der Erfurter Eishockey-Oberligist dominiert in Leipzig und siegt mit 5:1. Am Sonntag wartet Hamburg.

Die Black Dragons Erfurt sind mit einem Paukenschlag in die neue Saison in der Eishockey-Oberliga Nord gestartet. Sie gewannen das Ostderby bei den Icefighters Leipzig nach einem dominanten Auftritt hochverdient mit 5:1. Die Tore für die Drachen erzielten Gulda, Schüpping, Beach, Beck und Weigandt. Am Sonntag empfangen sie Hamburg.