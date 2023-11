Torfestival zwischen Chelsea und Manchester City

London Der englische Fußballmeister Manchester City hat die Chance verpasst, die Tabellenführung in der Premier League auszubauen, und erstmals in dieser Saison unentschieden gespielt.

Beim FC Chelsea kam die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola in einem spektakulären Spiel zu einem 4:4 (2:2). Der ehemalige Dortmunder Erling Haaland traf in London mal wieder doppelt.

An der Stamford Bridge brachte Haaland Man City zunächst in der 25. Minute per Foulelfmeter in Führung. Kurz darauf traf Thiago Silva (29.) zum Ausgleich für die Gastgeber. Der frühere City-Stürmer Raheem Sterling (37.) erzielte das 2:1 für Chelsea, bevor Manuel Akanji (45.+1) der Guardiola-Elf um den Ex-Leipziger Josko Gvardiol den Ausgleich bescherte. Mit 2:2 ging es in die Halbzeitpause.

Wilder Schlagabtausch bis zum Schluss

Direkt nach dem Wiederanpfiff traf erneut Haaland (47.). Der wilde Schlagabtausch zwischen den beiden Teams ging weiter. Nach dem Ausgleich von Nicolas Jackson (67.) spielten beide Mannschaften auf Sieg. Chelsea-Torschütze Silva fälschte einen Schuss von Manchesters Rodri (86.) unhaltbar für seinen Torwart Robert Sanchez ab. Doch den Schlusspunkt setzte Chelseas Cole Palmer (90.+5), der aus der Jugend von Man City kam, mit seinem verwandelten Strafstoß zum 4:4.

Man City führt die Premier-League-Tabelle mit 28 Zählern und einem Punkt Vorsprung vor dem Zweiten Liverpool und dem Dritten Arsenal an. Platz vier belegt Tottenham Hotspur (26 Punkte). Der FC Chelsea, der sich vor einer Woche mit einem 4:1 bei den Spurs aus der Krise geschossen hatte, bleibt nach dem Remis auf dem zehnten Tabellenplatz.