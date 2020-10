Torwart Tauber rettet den Heimsieg für Siemerode

Den erwarteten Sieg mit 3:0 (0:0) landete Grün-Weiß Siemerode im unterhaltsamen Kreisderby gegen den couragierten Aufsteiger SG DJK Arenshausen und kletterte auf den dritten Tabellenplatz. Dagegen warten die Schützlinge von Trainer Mario Lamczyk weiter auf den ersten Saisonsieg in der höheren Etage, sind mit nur einem Zähler Vorletzter.

Aber besonders in den ereignisrechen ersten 45 Minuten machten sie dem favorisierten Gastgeber das Leben sehr schwer. Sie hatten nach dem verschossenen Foulelfmeter von Siemerodes Innenverteidiger Dominik Lukac und der Großchance von Maik Aschenbach – scheiterte frei an Gästekeeper Tobias Trümper – ihre stärkste Phase, scheiterten aber durch Mannschaftskapitän Michael Kohlstedt per Freistoß, Angreifer Florian Westerberg per Kopfball und dem routinierten Innenverteidiger Andreas Eib dreimal am glänzend reagierenden Christoph Tauber. Die Siemeröder Nummer eins bewahrte seine Mannen auch kurz nach Wiederbeginn bei einem weiteren gefährlichen Freistoß von Kohlstedt vor einem Rückstand. Mit dem 1:0 durch Aschenbach (51.), bei dessen Schuss der gute Torwart Trümper unglücklich wegrutschte, gelangten die jetzt dominanten Hausherren auf die Siegerstraße, erhöhten den Vorsprung noch durch sehenswerte Treffer von Jens Hoffmann und dem überragenden Innenverteidiger Eric Wiedenbruch auf 3:0, im Endeffekt ein Tor zu deutlich.