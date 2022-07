Tour de France: Nur Vingegaard kann Pogacar herausfordern

Chatel Les Portes du Soleil Jonas Vingegaard scheint Tadej Pogacar bei der Tour de France noch übertrumpfen zu können. Früher arbeitete er auf dem Fischmarkt.

Im Ziel der ersten Alpen-Etappe im Skigebiet Les Portes du Soleil angekommen, wirkte Tadej Pogacar sogar entspannt. Den Tagessieg wollte der Dominator der Tour de France am Sonntag nicht, den überließ er dem Luxemburger Bob Jungels. Sein UAE-Team verwaltete nur den Vorsprung der Ausreißer. Pogacar machen die Sorgen über das Coronavirus, das am zurückliegenden Wochenende zum Aus für drei seiner Kollegen führte, mehr zu schaffen als die Konkurrenz im Rennen. Der 23 Jahre alte Slowene sorgt sich vor allem um die Gefahr von außen: „Jeden Tag schreien einen die Leute bei den Anstiegen an, was ich mag. Aber es steigert die Wahrscheinlichkeit, sich mit Viren anzustecken.“