Traditionsduell des FC Carl Zeiss Jena gegen Zwickau abgesagt

Jena. Darum muss das kommende Jenaer Heimspiel gegen den FSV Zwickau verschoben werden.

Der FC Carl Zeiss Jena kann seine Erfolgsserie von vier Siegen in Folge in der Fußball-Regionalliga am Samstag im Ernst-Abbe-Sportfeld gegen den FSV Zwickau vorerst nicht weiter ausbauen. Das Traditionsduell wurde vom Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) abgesagt. Der FSV Zwickau hatte einen Antrag beim NOFV gestellt, da er aufgrund einer Grippewelle und vielen Verletzungen nur noch acht Spieler der ersten Mannschaft zur Verfügung hat. Der NOFV gab dem Antrag statt. Ein Nachholtermin wurde derweil noch nicht bekanntgegeben.

„Gute Besserung nach Zwickau“, sagte FCC-Trainer René Klingbeil, der die Absage gelassen nimmt. „Wir können nur das beeinflussen, was wir selber in der Hand haben, alles andere ist höhere Gewalt.“ Man müsse der sportlichen Fairness Tribut zollen. „Es hätte uns auch so gehen können“, sagte Klingbeil in einem ersten Statement.

Training statt Spiel

Dass die Jenaer kurzfristig für das Wochenende noch einen Testspielgegner finden, ist äußerst unwahrscheinlich. Untätig werden die Fußballer aber auf jeden Fall nicht bleiben. „Jetzt können wir trainieren, weiter ackern, können den Ball durchs Paradies jagen, hinterherlaufen und weiter an unseren Stellschrauben drehen“, meinte Klingbeil, der die Spielabsage mit Training kompensieren will.

Derweil könnte es passieren, dass Maximilian Krauß noch eine ganze Weile auf sein Regionalliga-Comeback warten muss. Er ist nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Chemie Leipzig noch für ein Spiel gesperrt. Sollte die Nachholpartie gegen Zwickau nicht vorher angesetzt werden, müsste er seine Sperre beim kommenden Auswärtsspiel des FCC gegen Altglienicke (26. November) absitzen.

Krauß kann im Landespokal mitspielen

Im Viertelfinale des Thüringer Landespokals am 18. November beim SV Germania Wüstheuterode aus der Landesklasse, dem nächsten Pflichtspiel der Jenaer, könnte Krauß aber mitwirken.

Unterdessen gab der FC Carl Zeiss Jena bekannt, dass die bereits erworbenen Eintrittskarten für die Partie gegen den FSV Zwickau natürlich auch im Nachholspiel ihre Gültigkeit behalten. Wer zu diesem Termin keine Zeit hat, um ins Stadion zu gehen, kann seine Tickets auch stornieren lassen, teilte der Verein auf seiner Homepage mit.

