Trainer von Fußball-Oberligist FC Einheit Rudolstadt: „Im Winter passiert immer etwas“

Mit einer starken Hinrunde überrascht der FC Einheit Rudolstadt die Beobachter in der Fußball-Oberliga. Warum das letztlich doch nicht so überraschend war, wer dennoch überrascht hat und wie es in der Winterpause weitergeht, darüber unterhielten wir uns mit dem Rudolstädter Trainer Holger Jähnisch.

Glückwunsch zu einer famosen Hinrunde, Herr Jähnisch!

Danke, aber ich gebe die Gratulation weiter. Denn verantwortlich dafür ist ja eigentlich die Mannschaft.

Für so manchen Zuschauer kommt die Platzierung überraschend. Für Sie auch?

Eigentlich nicht. Wir sind schon ambitioniert in diese Saison gegangen, wollten uns in diesem Bereich ansiedeln.

Und das trotz einer extrem jungen Mannschaft, in der viele sich erst an das Team und auch die Liga gewöhnen mussten.

Du brauchst natürlich immer ein bisschen Zeit zum Entwickeln. Aber da konnte man in dieser Saison wirklich sehr zufrieden sein. Erfreulich ist aber vor allem ein anderer Fakt.

Und der wäre?

Dass wir auch mal eine Durststrecke gut überstehen. Als wir ein paar Spiele nicht gewannen, haben wir letztlich die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Und mit den beiden Siegen an den vergangenen beiden Spieltagen haben wir noch mal gut die Kurve bekommen.

Und das in einer Liga, die eigentlich sehr ausgeglichen ist.

Stimmt, es kann eigentlich jeder jeden schlagen. Letztlich ist aber bislang alles so eingetreten, wie ich vor der Saison vermutet habe. Vielleicht mit einer Ausnahme: Krieschow habe ich nicht so weit hinten erwartet. Aber ansonsten gab es für mich keine großen Überraschungen. Für uns ist es jedenfalls schön, dass wir uns an der Spitze zwischen die dort erwarteten Teams gequetscht haben.

Mit so einer komfortablen Platzierung kann man dann bestimmt schon etwas entspannter in die Spiele gehen, oder?

Es bietet zumindest die Möglichkeit, in dieser Situation vermehrt jungen Spielern Einsatzmöglichkeiten zu geben. Wir haben in dieser Hinrunde mit einer extrem jungen Mannschaft gespielt. Gegen Eilenburg waren gerade einmal zwei Spieler älter als 23 Jahre.

Häufig obenauf: Beim FC Einheit, bei dem George Seturidze hier in einer anderen Etage als sein Kontrahent zu spielen scheint, freut man sich über eine sehr gute Hinrunde und dem damit verbundenen vierten Platz. Foto: Peter Scholz

Da gehen Sie sicherlich auch beruhigt in die Winterpause. Oder haben Sie personell dennoch Handlungsbedarf?

Ach, wissen Sie: In den Wechselzeiträumen, und damit auch im Winter, passiert immer etwas. Wir bereiten uns auf die Rückrunde vor, blicken auch schon mal auf potenzielle Kandidaten für die kommende Saison.

Da bin ich jetzt aber gespannt, welche Namen Sie mir verraten.

Erst einmal keine. Aber wir werden aktiv werden, das kann ich Ihnen versprechen.

Müssen oder wollen denn dann auch Spieler im Winter gehen?

Das kann durchaus passieren. Aber auch hier gibt es von mir heute noch keine Namen, wollen wir uns erst im Verein klar darüber werden. Man hält aber immer die Augen und Ohren offen, da können Sie sicher sein.

Mit jungen Leuten aus dem eigenen Nachwuchs beziehungsweise aus der Region haben Sie in den vergangenen Wochen und Monaten gute Erfahrungen gemacht. Wie groß sind die Chancen, dass dieser Trend anhält?

Gerade bei den jungen Leuten versuchen wir, territorial zu denken. Und ich werde auch weiterhin versuchen, Spieler aus dem eigenen Nachwuchs an das Oberligateam zu führen. Wenn das so gut klappt wie in dieser Hinrunde, ist es umso erfreulicher.

Und jetzt heißt es erstmal: Füße hochlegen bis zum Trainingsauftakt. Wann geht es wieder los?

Moment, an dem einen oder anderen Hallenturnier nehmen wir schon noch teil.

Am Freitag sind wir in Saalfeld dabei, am 3. Januar in Arnstadt und am 12. Januar in Gera. Wer da von der Truppe mitspielen will, macht das aber freiwillig.

Soviel Begeisterung für Futsal hätte ich den Spielern nicht zugetraut.

Mit Futsal hat das gar nichts zu tun. Gespielt wird bei allen drei Turnieren nach normalen, herkömmlichen Hallenregeln. Und für uns geht es nicht vordergründig um den Turniersieg. Alles nach dem Motto „Just for fun“. Unsere Konzentration gilt der Liga.

Und wann trifft man sich nun wieder zur ersten Trainingseinheit unter freiem Himmel?

Am 20. Januar. Bis zum Beginn der Punktspiele werden wir, Stand jetzt, vier Testspiele absolvieren. Aber vielleicht werden es auch noch ein, zwei mehr. Einen reichlichen Monat später, am 23. Februar, beginnen die Punktspiele dann wieder.

Testspiele: 22. Januar: ZFC Meuselwitz (A), 1. Februar: Schott Jena (H), 8. Februar: FC Fahner Höhe (H), 15. Februar: SV Arnstadt (H).