Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trainingsauftakt mit neuem Co-Trainer

Die Kreisliga-Fußballer von Glückauf Bleicherode starten kommenden Dienstag, 4. Februar, in die Rückrundenvorbereitung. Mit der Hinrunde ist man in Bleicherode einigermaßen zufrieden. Mit dem momentanen dritten Platz ist das Team im Soll. Die Zielstellung war ein Platz im oberen Drittel.

Dabei waren die drei Heimniederlagen nicht eingeplant und haben richtig weh getan. Auswärts ist Glückauf das einzige ungeschlagene Team. Trainer Jens Funke erwartet die komplette Mannschaft mit Zugang Moritz Böse zum Trainingsauftakt. Co-Trainer Christian Bumbke hat sein Amt niedergelegt, bleibt aber als Spieler erhalten. Neuer Co-Trainer neben Jens Funke ist Christian Ernst. Er feierte am 16. Januar seinen 40. Geburtstag, ist Stammspieler der zweiten Mannschaft in der Kreisklasse Staffel drei und führt dort mit 14 Treffern die Torschützen Liste an.

Erstes Testspiel in Bischofferode

Alle Mann sind an Bord, auch die beiden Kroaten sind aus dem Heimaturlaub pünktlich zurückgekehrt. Gegen vier höherklassige Gegner bestreitet Glückauf attraktive Vorbereitungsspiele. Alle Spiele beginnen 14 Uhr.

Los geht es am Sonntag, 2. Februar, bei den Eichsfelder Kreisoberligisten VfB Bischofferode. Am Samstag, 8. Februar, empfängt man zu Hause das Landesklasse-Team von Eintracht Sondershausen II. Am 16. Februar geht es zum Landesklässler nach Leinefelde. Am 22. Februar folgt die Generalprobe zu Hause gegen den SV Bielen.

Eine Woche später fährt Glückauf zum Nachholspiel nach Ellrich. Der Tabellenzweite spielt gegen den Dritten. Vom 6. bis zum 8. März bestreitet Bleicherode ein Trainingslager. Das zweite Nachholspiel in Görsbach findet am 7. März statt. Am 14. März folgt dann der scharfe Start in die Frühjahrsrunde mit dem Heimspiel gegen den Nachbarn aus Kehmstedt. Das Vorspiel bestreitet um 11.45 Uhr die Glückauf-Reserve gegen Woffleben.