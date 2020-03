Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trainingsbetrieb fällt ebenso aus

Nordhausen. Nicht nur der Spielbetrieb ist in so gut wie jeder Sportart aufgrund des Coronavirus zum Erliegen gekommen. Auch der Trainingsbetrieb wird auf unbestimmte Zeit eingestellt. Am Freitagnachmittag wurde dies vom Landratsamt Kyffhäuserkreis beschlossen. Beispielsweise wird bei der VSG Bad Frankenhausen im Faustball nicht mehr trainiert. Auch im Handball, ob beim Nordhäuser SV oder dem HV Artern, werden die Hallen komplett leer bleiben.