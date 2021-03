Sportzentrum Obertunk in Arnstadt. Ganz links die Bauten mit den Kabinen und Duschen.

Arnstadt. Nach elf Jahren wird am Obertunk erweitert. Zweiter Kunstrasen bis Sommer, Sozialgebäude zum Jahresende

In Martinroda wird bis 2025 umfassend im Sportpark für etwa zwei Millionen Euro erweitert und saniert. Möglich macht es ein Programm der Bundesregierung zur „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. In Thüringen gibt es dafür fünf Projekte. Martinroda gehört dazu, war eigentlich nur zweite Wahl.