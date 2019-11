Weltcup-Debüt in Cottbus

Weltcup-Debüt in Cottbus Traum von Olympia: Talent Zimmermann turnt sich nach vorn

Cottbus Neben der ebenfalls 16 Jahre alten WM-Teilnehmerin Emelie Petz hat der Deutsche Turner-Bund in Lisa Zimmermann ein weiteres großes Talent. Die Schülerin aus Chemnitz nutzt ihre Chance und turnt sich bei ihrem Weltcup-Debüt in Cottbus in den Blickpunkt.