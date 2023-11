Traumfinale zwischen Sinner und Djokovic perfekt

Turin Das Finale, auf das alle gewartet haben, ist perfekt: Jannik Sinner fordert Novak Djokovic. Für den Serben geht es um einen Rekord.

Das Traumfinale bei den ATP-Finals ist perfekt: Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und Publikumsliebling Jannik Sinner spielen am Sonntag (18 Uhr/Sky) in Turin um den Titel. Der Italiener Sinner setzte sich am Samstag im Halbfinale gegen den Russen Daniil Medwedew mit 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 durch und steht damit erstmals beim Saisonabschluss der acht besten Tennisprofis im Finale.

Djokovic gewann danach im zweiten Halbfinale gegen Wimbledonsieger Carlos Alcaraz klar mit 6:3, 6:2 und greift nun nach seinem siebten Titel. Damit wäre er alleiniger Rekordsieger bei den ATP-Finals.

Djokovic dominiert gegen Alcaraz

Djokovic hatte mit Alcaraz in der Neuauflage des Wimbledon-Finales erstaunlich wenig Mühe. Der Serbe dominierte das Geschehen und wurde nur Mitte des zweiten Satzes eine Weile gefordert. Nach nur 1:28 Stunden verwandelte der Serbe seinen zweiten Matchball.

Sinner musste zuvor deutlich mehr kämpfen, um den Traum vom Titel in der Heimat zu wahren. Erst nach 2:29 Stunden hatte der 22-Jährige unter dem großen Jubel der italienischen Fans Medwedew bezwungen. Der Russe verschlief nach dem gewonnenen Tiebreak im zweiten Satz den Start in den dritten Durchgang. Danach war Sinner nicht mehr zu stoppen. Olympiasieger Alexander Zverev hatte den Einzug ins Halbfinale trotz einer Bilanz von 2:1-Siegen verpasst.