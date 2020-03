Nicht der Platzwart, sondern in diesem Fall das Corona-Virus sorgt dafür, dass die Fußballplätze im Landkreis an diesem Wochenende verwaist sind. Darüber hinaus sorgt die drohende Epidemie nur für überschaubre Einschränkungen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trotz Corona: Die meisten Spiele im SOK finden statt

„Wenn schon kein Fußball, dann vielleicht Tischtennis?“ Mit diesem Einstieg wirbt Klaus Mailbeck auf der Homepage des SV Blau-Weiß 90 Neustadt für einen kleinen Abstecher in die Goetheturnhalle. Bekanntermaßen fällt das Fußball-Derby zwischen dem SV Blau-Weiß und dem VfR Bad Lobenstein an diesem Wochenende ebenso flach, wie sämtliche übrigen Fußballspiele mit Beteiligten aus dem Saale-Orla-Kreis.

Alternativen müssen also für her für die Wochenendunterhaltung. Alternativen wie das Nachbarschaftsduell der 2. Tischtennis-Bezirksliga, zu dem die Orlastädter den 1. SV Pößneck empfangen. Allerdings wird man darauf achten müssen, dass das Interesse mangels anderer Veranstaltung nicht gleich derart ansteigt, dass die Grenze von 50 Personen überschritten wird – andernfalls würden durch das Veranstaltungsverbot des Landratsamts strafrechtliche Konsequenzen drohen.

Personen-Grenze dürfte kein Problem sein

Erfahrungsgemäß ist das Zuschauerinteresse das im Saale-Orla-Kreis beim Tischtennis – mit Ausnahme vom VfB Schleiz – herrscht, ähnlich wie beim Kegeln abseits der Bundesligisten, geringer, so dass der Spielbetrieb am Wochenende relativ uneingeschränkt fortgeführt wird.

Die Ausnahme von der Regel bildet im Falle der Kegler das Sportzentrum in Krölpa. Das ist wegen des Corona-Falls im Orlatal vorübergehend geschlossen. „Alle Kegelwettkämpfe in Krölpa fallen somit erst einmal aus“, informiert Bernd Poßner vom Vorstand des Kegelkreis’ und verweist ferner darauf, dass die Durchführung anderer Spiele im Kreisspielbetrieb den jeweiligen Gastgebern obliege. Spielverlegungen würden kostenfrei ermöglicht.

Handballerinnen hoffen auf Aufhebung der Hallensperrung

Die Sperrung der Turnhalle in Krölpa könnte auch den Handballerinnen der HSG Oppurg/Krölpa zum Verhängnis werden, die dort am Sonnabend um 16.30 Uhr den Post SV Gera empfangen sollten. „Die Entscheidung steht noch aus. Es liegt noch keine Aufhebung der Hallensperrung vor. Wir haben uns vorbehalten, eine mögliche Spielabsage so weit wie möglich hinauszuzögern, da Nachholtermine so gut wie nicht existieren“, informiert Bettina Huppert-Hingst von der HSG am Freitagnachmittag und kündigte die Entscheidung für den späten Freitagabend an.

Die Auswärtsspiele der HSG-Männer sollen indes wie geplant über die Bühne gehen. Eine vergleichbare Regelung wie beim Fußball, wo Mannschaften aus dem Saale-Orla-Kreis auch nicht außerhalb des Landkreis’ spielen dürfen, gibt es im Handball nicht.

Volleyball-Spielbetrieb läuft vorerst uneingeschränkt weiter

Das gilt auch im Volleyball. Hier werden die Bezirksliga-Herren des SV Rot-Weiß Knau ebenso zum Spieltag in Apolda anreisen, wie die Verbandsliga-Frauen des 1. SV Pößneck in Bischofferode. Ein Thema ist die neue Situation durch das Auftreten des Corona-Virus beim Thüringer Volleyball-Verband aber durchaus. Geschäftsführer Christopher Röder-Rehberg verschickte am Freitagvormittag eine Stellungnahme, in der bekräftigt wird, dass „nach aktuellem Stand und bis auf Widerruf“ alle Begegnungen planmäßig ausgetragen würden.

Weiter heißt es: „Sollte sich die Risikobewertung aus Sicht der zuständigen Behörden ändern, entscheiden die regionalen Gesundheitsbehörden, wie Gesundheits- und Landratsämter vor Ort, über mögliche Konsequenzen.“ Im Falle von Beeinträchtigungen sind es die Vereine, die auf den Verband zugehen sollen – nicht umgekehrt. Der verweist in seinem Schreiben lediglich noch auf die allgemeinen Hygienerichtlinien des Robert-Koch-Instituts hin.