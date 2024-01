Trotz schlechter Bedingungen in Oberhof: Verantwortliche des Biathlon-Weltcups ziehen positive Bilanz

Oberhof Der Biathlon-Weltcup in Oberhof stand im Schatten schlechter Witterungsverhältnisse. Bei der Bilanz der Verantwortlichen wurde auch über die Kritik der Norweger gesprochen.

Die Verantwortlichen des Biathlon-Weltcups in Oberhof ziehen frühzeitig eine positive Bilanz für die Wettkampftage. Die extrem schlechten Witterungsverhältnisse mit viel Regen und Temperaturen über dem Gefrierpunkt haben für schwierige Bedingungen auf der Rennstrecke und eine wenig winterliche Atmosphäre gesorgt. Der guten Stimmung unter den Zuschauerinnen und Zuschauern tat dies keinen Abbruch. Auch das übergeordnete Ziel der Weltcup-Organisatoren, alle sechs Rennen auszutragen, wurde erreicht. Insgesamt kamen 53.000 Menschen an den drei Wettkampftagen nach Oberhof. Am Samstag und Sonntag war die Arena am Rennsteig mit jeweils 20.500 Fans ausverkauft.

Alte Debatte um Weltcup-Terminierung in Oberhof erneut angestoßen

Aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen wurde die Diskussion um die Terminierung des Oberhofer Weltcups erneut aufgenommen. Traditionell finden die Biathlon-Wettbewerbe im Freistaat in der ersten Januarwoche statt. Bis 2026 wird das so bleiben, da die Wettkampftermine bereits festgelegt sind. Alles danach ist offen. „Im April und Mai werden wir innerhalb des Vorstandes im Weltverband diskutieren, wie wir den Kalender optimaler gestalten können“, so Franz Steinle, Präsident des Deutschen Skiverbandes (DSV) und gleichzeitig Vize-Präsident der Internationalen Biathlon-Union (IBU). Eine Entscheidung werde voraussichtlich noch in diesem Jahr fallen. Auf einen neuen Termin wollte Steinle sich nicht festlegen. Am wahrscheinlichsten seien die zweite oder dritte Januarwoche. Allerdings müsste dafür eine Einigung mit den folgenden Wettkampforten Ruhpolding und Antholz erfolgen.

Im April und Mai werden wir innerhalb des Vorstandes im Weltverband diskutieren, wie wir den Kalender optimaler gestalten können. Franz Steinle

Trotzdem fiel das vorläufige Fazit der Verantwortlichen in Oberhof alles in allem positiv aus. Die Logistik während der Wettkampftage habe hervorragend geklappt, so Bernd Wernicke, Organisationschef des Weltcups. Auch die Kommunikation mit dem DSV und der IBU sei einwandfrei gewesen. Aus Sicht der beiden Verbände sei die Verschiebung des Sprints der Männer vom Donnerstag auf den Freitag ebenfalls die richtige Entscheidung gewesen, sagte DSV-Präsident und IBU-Vize Steinle. Die Verantwortlichen hatten sich für die Verlegung des Wettkampfes entschieden, um die Strecke am Rennsteig zu schonen.

Nach Kritik der Norweger: „Wir werden versuchen, unsere Abläufe zu optimieren“

Nach den ersten Trainingseinheiten gab es von Seiten des norwegischen Teams scharfe Kritik am Zustand des Untergrundes. Johannes Thingnes Bö bezeichnete die Abfahrten in Oberhof als „lebensgefährlich“ und laut seinem Teamkollegen Endre Strömsheim bestehe die Strecke nur zur Hälfte aus Schnee, der Rest seien „Sägespäne, Erde und Steine“. Es hätten jederzeit genug Schneereserven zur Verfügung gestanden, um die Strecke auszubessern, erklärte Heiko Krause, technischer Leiter des Thüringer Wintersportzentrums. Durch den Regen sei es jedoch nicht möglich gewesen, den Untergrund zu präparieren. „Deswegen gab es die eindeutige Aussage, die Strecke bestmöglich zu erhalten und so wenig wie möglich im Trainingsbetrieb zu nutzen“, so Krause. Allerdings sei die Kommunikation dieser Entscheidung nicht fehlerfrei gewesen. Auch eine Verschmutzung des Schnees innerhalb der Depots oder während des Transportes sei nicht gänzlich vermeidbar. „Wir nehmen die Kritik mit und werden versuchen, unsere Abläufe zu optimieren“, sagte Krause.

Positives Resumee: Bernd Wernicke, Organisationschef, Fritz Steinle, Präsident DSV und Vize-Präsident IBU, Hartmut Schubert, Geschäftsführer Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum und Heiko Krause, Technischer Leiter der Sportstätten im Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum (von links), zeigen sich zufrieden. Foto: Axel Lukacsek

Es habe von Beginn an einen klaren Plan für den Weltcup gegeben und dieser sei auch wie vorbereitet umgesetzt worden. In zwei Wochen steht in Oberhof dann der nächste Weltcup an. Vom 19. bis 21. Januar werden die Langläuferinnen und Langläufer in der Arena am Rennsteig um den Sieg kämpfen. Unmittelbar nach Ende der Biathlon-Wettkämpfe werden dafür die ersten fünf bis zehn Zentimeter der Strecke abgefräst, um sie für die Langlauf-Rennen bereitzumachen.