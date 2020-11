Trotz zahlreichen Absagen: Nordhäuser Jugend gewinnt eigenes Handball-Turnier

Nordhausen. Statt an drei Tagen wurde das Turnier „Youngster Days“ auf einen Tag verkürzt. Der Gastgeber und Suhl gewinnen das Handball-Turnier für Junioren in Nordhausen.

Mal stand er oberhalb der Zuschauertribüne, mal neben dem Feld: Veit Meier fand nur selten einen Moment der Ruhe. Als Organisator der „Youngster Days“ war er in den vergangenen Tagen ein sehr gefragter Mann. „Seit Mittwoch stand mein Telefon nicht mehr still“, beschrieb er die Situation. Ursprünglich war ein dreitägiges Handball-Turnier für den Nachwuchs „Youngster Days“ geplant. Nach zahlreichen Absagen ging lediglich am Samstag ein E- und D-Turnier mit drei beziehungsweise vier Teams in der Ballspielhalle über die Bühne. Es siegten die E II-Jugend des gastgebenden Nordhäuser SV (NSV) und die HSG Suhl.