Der Blankenburger TSV überrascht in der 3. Tischtennis-Bezirksliga

Königsee. Paukenschlag in der 2. Tischtennis-Bezirksliga

TSV Bad Blankenburg stürzt Spitzenreiter vom Thron

Für einen Paukenschlag sorgte zum Rückrundenauftakt in der 3. Ostthüringer-Tischtennis-Bezirksliga das Quartett vom TSV Bad Blankenburg, welches den bis dato ungeschlagenen Herbstmeister Grün-Weiß Triptis vom Platz an der Sonne geholt hat. Nach einem ausgeglichenem Auftakt (2:2) konnte sich der TSV 5:2 sowie 7:3 in Vorderhand spielen. Triptis machte es mit dem 5:7 noch einmal spannend. Doch Christian Jäger sorgte mit einem 3:1 Erfolg für den Doppelpunktgewinn. Die Siegzähler der Lavendelstädter kommen auf das Konto von Wolf Wunder, Frank Reichmann (beide 2,5), Markus Thiel (2) und Christian Jäger (1).

In Saalfeld wurde ein Kreisderby gespielt, bei dem Aufsteiger Lok auf den SV 1883 Schwarza II getroffen ist. Alexandra Fiebrich, Gerd Blochberger, Georg Schwarz sowie Mario Müller ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen und gewannen 8:0. Ebenfalls 8:0 endete die Partie zwischen Schott Jena VI und dem SV 1956 Großkochberg II. Mit diesem Sieg haben die Jenaer die Tabellenführung übernommen, währen die 1956er weiterhin Schlusslicht sind.

Niederlagen für drei Teams aus dem Landkreis

Am zweiten Rückrunden-Spieltag konnte nur der MTV 1876 Saalfeld etwas Zählbares auf die Habenseite bringen, während der SV 1956 Großkochberg II, Neuling Lok Saalfeld und der TSV Bad Blankenburg ihr Minuskonto aufgestockt haben. Der SV 1883 Schwarza II war spielfrei.

Ein Spitzenspiel war eigentlich in Saalfeld angesagt, wo Lok (3.) den Tabellenzweiten Grün-Weiß Triptis zu Gast hatte. Die Gastgeber musste zwei Stammspieler ersetzen, was die Gäste aus dem Saale-Orla-Kreis nutzten. Sie kamen schnell zum 7:0 und erreichten nach der Niederlage von Gerd Blochberger (0:3) den achten Zähler zum Sieg.

Ebenfalls ein 8:0 gab es im Kreisderby zwischen dem MTV 1876 Saalfeld und dem SV 1956 Großkochberg II. Nach dem 5:0 des MTV hatten Sebastian Roth sowie Martin Koschmieder die Möglichkeit zur Ergebniskorrektur, was nach Fünf-Satz-Niederlagen nicht gelang. Hans-Peter Paschold beendete letztendlich mit einem 3:0 über Tim Stockmann das Match. Die MTV-Punkte verbuchten Hans-Peter Paschold, Matthias Noack (beide 2,5), Tim Gernhardt und Thomas Knoll (je 1).

Nicht an den starken Auftritt zum Rückrundenstart gegen Triptis konnte der TSV Bad Blankenburg anknüpfen. Beim Tabellenführer Schott Jena VI lagen die Lavendelstädter 6:0 hinten, bevor Wolf Wunder sowie Frank Reichmann mit dem 1:6 bzw. 2:7 das Resultat freundlicher gestaltet haben. Die 1:3-Niederlage im Anschluss von Normen Wenzel war dann der Schlussstrich.