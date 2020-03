Zeigt in den Heimspielen vollen Einsatz: Alexander Sukau vom TSV Breitenworbis.

Breitenworbis. Tischtennis-Verbandsligist TSV Breitenworbis steht nach zwei Erfolgen in eigener Halle ganz dicht vor dem Klassenerhalt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

TSV Breitenworbis macht Riesenschritt

Der TSV Breitenworbis ist dem Klassenerhalt in der Tischtennis-Verbandsliga einen gewaltigen Schritt näher gekommen. Nach den beiden Heimsiegen gegen den Post SV Zeulenroda II (9:6) und den MTV Greußen (9:2) haben die Eichsfelder bei noch drei ausstehenden Spielen sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

„Unser erklärtes Ziel war es, zumindest zwei Punkte zu holen. Vier Zähler sind natürlich das Sahnebonbon“, resümierte Martin Winter, die Nummer drei der Breitenworbiser, zufrieden. Winter selber hatte am Erfolg gegen den Dritten Zeulenroda II gehörigen Anteil. Er siegte nicht nur im Doppel an der Seite von Damian Cramer mit 3:0 gegen Alexander Giehler und Timo Seidel, sondern brachte die Hausherren beim Zwischenstand von 6:5 durch seinen Fünfsatzsieg gegen Giehler auch entscheidend nach vorne.

Nach souveränen ersten beiden Sätzen wendete sich das Blatt. Im entscheidenden Durchgang lag Winter bereits mit 1:6 zurück, setzte sich aber sehr zur Freude der rund 40 TSV-Fans noch mit 13:11 durch. „Das war schon ziemlich glücklich“, gab die Breitenworbiser Nummer drei zu: „Ein Entscheidungsdoppel hätten wir wohl verloren.“

Ergebnismäßig deutlicher verlief dann die zweite Wochenend-Heimpartie gegen den Achten MTV Greußen. „Da konnten wir nach dem ersten Sieg dann etwas befreiter aufspielen“, erklärte Winter die Steigerung seines Teams. So überlegen, wie es das 9:2 vermuten lässt, waren die Breitenworbiser laut Winter jedoch nicht. „Das Resultat ist ein bisschen zu hoch ausgefallen“, befand Winter.

Alexander und Luca Sukau mussten in ihrem Doppel ebenso über die volle Distanz gehen wie Philipp Madeheim und Florian Bötticher, viele Sätze waren hart umkämpft. „Das hätte auch in eine andere Richtung gehen können“, gestand Winter, der nach der idealen Spieltags-Ausbeute von einem „Riesenschritt in Sachen Klassenerhalt“ sprach.