TTV Bleicherode bleibt in Lauerstellung

Der TTV Bleicherode bleibt in der Tischtennis-Thüringenliga nach einem Sieg und einem Unentschieden als Tabellendritter weiter ohne Niederlage und damit dem nach wie vor verlustpunktfreien Führungsduo Post SV Mühlhausen II und Tabarzer SV (10:0-Zähler) dicht auf den Fersen. In beiden Begegnungen ging es sehr knapp zu. Gegen die Sportfreunde Leubingen lagen die Bleicheröder am Ende mit 9:7 vorne, gegen den Vierten USV Jena stand am Ende ein 8:8-Unentschieden zu Buche.

Für den TTV stand ein echter sportlicher Marathon-Tag an, denn die Bleicheröder mussten beide Duelle an einem Tag und damit hintereinander absolvieren. Damit waren aufseiten des TTV nicht nur nicht gute Nerven und eine ruhige Hand, sondern auch eine starke körperliche Grundfitness gefragt. Niederlage im Spitzeneinzel bleibt ohne Folgen Gegen die Sportfreunde aus Leubingen, die vor dem Duell erst einen Sieg auf dem Konto hatten, lagen die Hausherren mit 2:1 in Front. Um ein Haar wären die Bleicheröder mit der idealen Ausbeute in die folgenden Einzel gegangen, doch Lennart Czosnyka und Leon Scholze konnten gegen Peter Maier und Martin Preißer eine 2:0-Satzführung nicht ins Ziel bringen und mussten sich in der Verlängerung des entscheidenden Durchgangs noch mit 10:12 geschlagen geben. Dass sich Tobias Liebergesell im Duell der beiden Spitzenakteure gegen Steffen Henich nach gewonnenem ersten Satz letzten Endes mit 1:3 geschlagen geben musste, sollte sich in der Endabrechnung nicht als fatal für Bleicherode herausstellen. Denn nachdem Michael Rutz gegen Nico Neumann verlor, lag der TTV zwar mit 6:7 hinten und stand unter Zugzwang, hielt dem Druck jedoch stand. Leon Scholze und Steffen Weber drehten den Rückstand und sorgten für das 8:7. Das Gespann Tobias und Tim Liebergesell machte schließlich in vier Sätzen den dritten Saisonerfolg perfekt. Finales Duell muss entscheiden Eine ähnliche Konstellation ergab sich auch in der Begegnung mit dem USV Jena. Erneut hatten es die Liebergesells nach einem umkämpften Matchverlauf bei einer Bleicheröder 8:7-Führung auf den Schlägern, den entscheidenden Erfolg für ihre Mannschaft einzufahren. Doch dieses Mal war das Glück nicht aufseiten des TTV. Zwar glichen die Nummer eins und zwei der Bleicheröder vor 50 Zuschauern jeweils zum 1:1- und 2:2 aus, doch zu später Stunde – es war schon fast Mitternacht – doch den letzten Durchgang des Abends sicherten sich die Gäste. Wie ausgeglichen das Spiel war, zeigte auch ein Blick auf die Statistik: 31 Sätze gewann der USV, 30 die Bleicheröder, die als nächstes beim Tabellenführer Mühlhausen II antreten müssen.