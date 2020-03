Turnen: Ziel ist die Titelverteidigung für Glückauf Sondershausen

Was machen eigentlich die Turner und Turnerinnen von Glückauf Sondershausen? Vor allem die Mädels der ersten Mannschaft, die Thüringens beste Mannschaft sind.

Am heutigen Samstag beginnt die Turnsaison 2020. Der SV Glückauf Sondershausen startet mit drei Mannschaften im weiblichen und einer im männlichen Bereich. Beginn ist mit der 1. Ligamannschaft in Gera um 10.30 Uhr. Hier turnen Anna Lotta Domin, Lara-Nele Angelstein, Jessica Köhler, Johanna Reuter, sowie die Hallenser Freunde Tina Scholle, Pauline Wiegand und Constanze Renner. Diese Mannschaft ist eine sehr versierte Mannschaft mit Routiniers. Die Mädels wollen den Landesliga-Pokal zum 9. Mal nach Hause zu holen. Einmalig in Thüringen. „Wir wollen es wissen. Unser Ziel ist ganz klar wieder der Landesmeistertitel. Wir wollen gerne die Zehn vollmachen“, so Trainerin und Tausendsassa im Turnen Sabine Angelstein.

Selbst die bisherigen acht Titel in Folge gab es noch nie im Freistaat. „Wir haben uns still und heimlich zur Spitze entwickelt. Das macht uns sehr stolz. Das Niveau wollen wir natürlich halten. Dafür trainieren alle Mädels sehr hart“, so Angelstein. Zusammen mit den Mädchen aus Halle ist die Mannschaft noch besser aufgestellt. Es wird schwer für alle Konkurrentinnen Glückauf vom Thron zu stürzen. „Ob wir es schaffen, den neunten Titel in Folge zu holen, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber nach diesem Wochenende sind wir schon um einiges schlauer. Wir sind sehr gespannt und freuen uns, dass es nun endlich losgeht“, erklärte Angelstein, die den Samstag in Gera und Sonntag in Waltershausen unterwegs ist.

Die zweite Mannschaft: Selina Schmechel, Stephanie Haubner, Hanna Schwalm, Karina Schlecht (v.l.n.r.). Es fehlen die Hallenser Mädchen. Foto: Henning Most

Am Nachmittag greifen dann die 2. und 3. Liga an. In der 2. Liga turnen Selina Schmechel, Stephanie Haubner, Hanna Schwalm, Karina Schlecht, Samantha Kunze und Laura Henning sowie Jördis Ritsch aus Halle. Hier sollte das Ziel sein, einen Podestplatz zu erturnen. In der 3. Liga turnen Clara Sophie Werner, Anna Nemitz, Mia Carlotta Haupt, Lena Trietchen, Paula Cioch, Vanessa Riedel, Maja Gurowitz und Thea Reichenbach. Hier wird Erfahrung mit jungen Mädels kombiniert und ebenso ein Podestplatz anvisiert.

Die dritte Mannschaft: Clara Sophie Werner, Anna Nemitz, Mia Carlotta Haupt, Lena Trietchen, Paula Cioch, Vanessa Riedel (v.l.n.r). Es fehlen Bild Maja Gurowitz und Thea Reichenbach. Foto: Henning Most

Sonntag 10.30 Uhr geht es mit der neuen Mannschaft „Turnteam Nordthüringen“ nach Waltershausen. Hier haben sich junge Küreinsteiger und wettkampferfahrene Turner zusammengetan.

Da die Turner vom Turnverein 1882 Dingelstädt herbe Verluste einstecken mussten und die Sondershäuser Turner alleine nicht in ein Wettkampfgeschehen eingreifen konnten, haben alle gemeinsam entschieden, dass der Turngau Nordthüringen zusammenhalten muss – die Geburt des „Turnteams Nordthüringen“.

Die Jungs: Favorit Malte-Maxim Angelstein (hi.li.), Florian Ullrich, Luca Gatzemeier, (vorne li) Leeven Domin, Artur Böhm, der Jüngste Eddy Strotzer (Zweiter von rechts) und Hannes Parisius. Foto: Henning Most

„Wir haben uns zusammengesetzt und nach Lösungen gesucht und eben eine gefunden. Vor allem die Arbeit mit Rigobert Lins aus Dingelstädt ist sehr gewinnbringend“, weiß die Sondershäuser Trainerin.

Im Turnteam sind Malte-Maxim Angelstein, Florian Ullrich, Luca Gatzemeier, Leeven Domin, Artur Böhm, Eddy Strotzer und Hannes Parisius vertreten. Malte, Florian und Luca haben bereits eine Menge Erfahrung in der Jugendliga, Hannes ebenso. Leeven und Artur sind komplette Neueinsteiger und das Sondershäuser Talent Eddy ist mit acht Jahren der jüngste Turner überhaupt in einer Liga. Für das gemischte Team gilt es sauber und gut durchzuturnen.