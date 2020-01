Turniersieg und Rückkehrerin

Gino Heinze war auch mit zwei Tagen Abstand von den Leistungen seiner Fußballerinnen recht angetan. Am Wochenende hatte der Frauen-Regionalligist 1. FFV Erfurt zum 4. Hallenmasters in die Sporthalle am Sportgymnasium geladen; und gerade bei den Erwachsenen präsentierten sich die Gastgeberinnen in guter Verfassung.

Am Freitag setzte sich die Zweite gegen lokale Teams durch, die Erste zog am Samstag im stark besetzten Turnier nach. In der Turnierform „Jeder-gegen-jeden“ gewann Erfurt mit zwei Punkten Vorsprung vor dem FC Erzgebirge Aue sowie dem FC Phoenix Leipzig. Nur beim Nachwuchs ging der Titel an Gastmannschaften. Bei der U11 triumphierte der SV Schmölln 1913, die zusammengefasste Kategorie U13/15 sah Erzgebirge Aue vorne.

„Nach dem Stress im Freien ist das eine schöne Abwechslung, zumal meine Spielerinnen heiß auf den Hallenfußball sind. Hier kommen auch die zum Einsatz, die draußen noch nicht so große Einsatzzeiten hatten“, sagt Trainer Heinze, der mit seinem Team auch an den kommenden Wochenenden auf dem Parkett im Einsatz ist. Am Sonntag nehmen die Erfurterinnen am Allianz-Cup in Jena teil, zudem steht am 19. Januar die Zwischenrunde zur Hallenlandesmeisterschaft in Tiefenort an.

Intensives, nur auf die Halle ausgelegtes Training gibt es beim 1. FFV Erfurt hingegen nicht. Denn obwohl der Hallenkick für lockere Abwechslung sorgt, liegt der Fokus schon wieder auf der Vorbereitung auf die Rückserie in der Regionalliga, die am 1. März mit einem Auswärtsspiel beim USV Jena II beginnt. Das Thüringen-Derby bei der Bundesliga-Reserve bietet gleich ein reizvolles Duell. Im Hinspiel trennten sich beide 0:0. Heinze bittet deshalb schon am 17. Januar wieder zum scharfen Trainingsstart.

Im großen Kader (Heinze: „Wir haben eine gute Mischung aus Jung und Alt, mitunter sogar ein Überangebot“) ist ab sofort mit Maxi Albert eine Rückkehrerin dabei. Die in Leipzig studierende Torhüterin, Jahrgang 99, bietet dem Trainer weitere Optionen an. Sie ist als Nummer zwei eingeplant. Abgänge gibt es keine. Ob weitere Spielerinnen dazukommen, wird sich zeigen. „Wir sind an zwei, drei Leuten dran“, so Heinze.

Bis zum Liga-Start in Jena testet der 1. FFV dreifach. Am 9. Februar gegen den 1. FFC Hof, am 16. Februar gegen den Chemnitzer FC. Ein finaler freundschaftlicher Vergleich mit RB Leipzig II ist für den 23. Februar terminiert. Klar ist: die solide Platzierung - der Aufsteiger steht mit 15 Punkten auf Rang sieben - soll mindestens gehalten werden. „Das wäre ok, Platz sechs würden wir natürlich auch gerne nehmen. Das ist wohl das Maximum“, sagt Heinze, der eine sehr ausgeglichene Liga sieht. „Es gibt keine Mannschaft, die Kanonenfutter ist. Wir brauchen grob noch drei Siege, das sollte zum Klassenerhalt reichen.“

Zudem möchten die Erfurterinnen gerne im Landespokal siegen. Der 1. FFV steht im Halbfinale, erst Ende März entscheidet sich in der Begegnung zwischen Meiningen und dem USV Jena II, wer neben Oberlind und dem 1. FFC Saalfeld noch im Lostopf ist.