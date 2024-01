TuS Blutgrätsche gewinnt Optiper Fußballnacht in Ohrdruf

TuS Blutgrätsche nach dem Finalsieg bei der Optiper Fußballnacht in der Ohrdrufer Goldberghalle am 5. Januar 2024.

Ohrdruf In einem spannenden Finale gewinnt das Team aus Gotha und Bad Langensalza vom Punkt gegen das Weiße Lazarett

TuS Blutgrätsche heißt der Sieger der traditionellen Optiper Fußballnacht in Ohrdruf. In einem spannenden Finale setzte sich das Team, bestehend aus Spielern von Preußen Bad Langensalza und Lok Gotha, gegen halb drei morgens mit 3:2 nach Neunmeterschießen gegen das Weiße Lazarett durch. In der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. Für TuS war es der insgesamt dritte Turniersieg in der langjährigen Serie der Fußballnacht.

Vor guter Kulisse in der Ohrdrufer Goldberghalle waren vor allem die Halbfinalspiele umkämpft. Team Optiper (Spieler vom FSV Ohratal), als leichter Turnierfavorit gestartet, ging gegen TuS zweimal in Führung, brachte diese aber nicht über die Zeit. Nach dem 2:2 ging es an den Punkt, wo Philipp Kiebert und Luiz Schack vergaben. Im zweiten Semifinale zeigte sich das Weiße Lazarett mit Akteuren aus Siebleben und von Wacker Gotha gegen die Openda Legs (ebenfalls Gotha) abgezockter und gewann mit 3:2. Immerhin sicherte sich Openda durch ein 3:2 im Neunmeterschießenduell um Platz drei von der Niederlage zuvor gut erholt.

Das Finale sah dann zunächst das Weiße Lazarett vorn. Younes El Antaki brachte seine Farben nach gelungener Kombination in Führung, zudem stand das Team defensiv sehr geordnet. TuS wollte den Ausgleich, brauchte hierfür aber einen abgefälschten Distanzschuss, um auf 1:1 zu stellen. So ging es in die Lotterie vom Punkt, in der sich Blutgrätsche abgezockter zeigte.