Über die vielseitigen Folgen des Coronavirus’ an der Basis

Die Gesundheit der Menschen müsse immer Priorität haben, erklärt Patrick Schatz, der Vereinsvorsitzende des HSV Apolda. Dass nun inmitten der Coronavirus-Krise entsprechende Maßnahmen ergriffen würde, hält der Funktionär und Trainer für richtig. Auch vor dem Handball-Club aus der Glockenstadt macht die aktuelle Entwicklung keinen Halt. Schatz bestätigt: „Wir stellen den Trainingsbetrieb teilweise ein“.

Die Landesverbände in Sachsen und Sachsen-Anhalt haben zudem den Spielbetrieb ausgesetzt – eine Maßnahme, die gestern am späten Nachmittag auch in Thüringen vorgenommen wurde. Im Nachwuchsbereich ist die Saison beendet, bei den Erwachsenen bis zum 19. April unterbrochen. Man werde nun mit den Eltern der Kinder in Kontakt treten, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Ob die Saison in der Mitteldeutschen Oberliga zu Ende gespielt werden kann: Fragezeichen! All das, bemerkt der Vereinschef, seien jetzt Dinge, die getan werden müssten, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Entscheidender ist allerdings die Frage, was danach kommt – und die sei für den Sport und seine Vereine von existenzieller Bedeutung.

„Der Etat für die laufende Saison ist gedeckt, da werden wir keine Probleme bekommen“, sagt Schatz. Dass womöglich Spiele ausfallen, dass daraus fehlende Zuschauereinnahmen resultieren, spiele aber keine große monetäre Rolle. Schatz erklärt das so: „Die Eintrittsgelder sind nur so im Etat kalkuliert, dass sie die Schiedsrichterkosten decken“. Keine Spiele, keine Schiedsrichter, keine Kosten – so einfach ist das. Den vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Spielern werde man nachkommen können.

Für diese Saison! Und dann? „Derzeit laufen die Gespräche mit den Sponsoren an“, sagt Schatz. Viele kleine und mittelständische Unternehmen, die ihre lokalen Fußball-, Handball- oder Volleyballclubs unterstützen, haben Einbußen zu verzeichnen, die Folgen seien bisher nicht abzuschätzen. Und da besteht die große Gefahr, dass zunächst an Spenden und Sponsorengeldern gespart würde. „Wir müssen im Gespräch bleiben, wie sich Vereine und Unternehmen gegenseitig helfen können“, wie es Schatz erzählt.

Denn die Planungen fürs nächste Spieljahr laufen, jetzt würden die ersten Verträge gemacht – doch der eine oder andere zögert. Die langfristigen Folgen auf den Sport müssen auch thematisiert werden. Auch hier braucht es den Zusammenhalt. Schließlich sind es die vielen Vereine in den kleinen Orten, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt Sorge tragen. Dass es anderswo um Millionen geht, wenn Champions League und Europameisterschaften vielleicht ausfielen, ja. Doch man dürfe eben die Basis nicht vergessen.

Interessant sei zudem, wie es sportlich weitergeht, wenn nun die Saison abgebrochen sind. Theoretisch dürfte dann ja niemand absteigen. Wer wäre Meister? Wer stiege auf? All das seien Fragen, auf die dann am Ende unter Umständen die hiesige Sportgerichten kreative Antworten suchen müssten. Es könne eben auch nicht sein, dass eine Mannschaft die Früchte ihrer Arbeit einer ganzen Saison verwehrt würden, indem nach dem Abbruch eines Spieljahres womöglich der Aufstieg futsch sei, und andererseits Teams die Liga halten, die bislang nicht mit Siegen zu glänzen wussten. Schwierig sei das – und auch nicht von ihm zu beantworten. Er könne als Vereinsvorsitzender eben nur seiner Pflicht gerecht werden und das Wohl der eigenen Mitglieder im Blick haben. Dem sei man beim HSV Apolda nachgekommen.

Wann die vielen Mannschaften, von der ersten Herren bis zu den jüngsten Talenten, wieder trainieren, stehe noch nicht fest. Man werde die nächsten Tage abwarten, auch auf die Empfehlungen des Gesundheitsamtes hören.