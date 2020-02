Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Überzeugende Auftritte der SSV-Boxer in Oschatz

Mit vier Siegen und einem dritten Platz in der Mannschaftswertung kehrten die Boxer des 1. SSV Saalfeld vom 23. Pokalturnier in der sächsischen Kreisstadt Oschatz statt. Insgesamt 15 Vereine nahmen am Pokalturnier teil und bestritten 58 Kämpfe. Vom 1. SSV gingen Reycelio Schierle (Schüler bis 75 kg), Tim Krickhahn (Kadetten bis 42 kg), Eric Beyer (Kadetten bis 46 kg), Kimberly Magnus (Kadetten bis 48 kg) und Maribel Schierle (Junioren bis 52 kg) an den Start.

Für Rey Schierle und Kimberly Magnus kamen nur Sparringskämpfe aufgrund passenden Gegnermangels zustande. Beide zeigten boxerisch gute, aber zugleich ausbaufähige Leistungen.

Maribel Schierle bereitet sich aktuell auf das kommende Woche stattfindende internationale Round-Robin-Turnier in der Hansestadt Rostock vor und begleitete die SSV-Truppe nach Oschatz für einen Sparringskampf gegen Samantha Töpfer vom Boxring Atlas Leipzig. Samantha Töpfer stellte sich in den ersten beiden Runden als eine harte Konkurrentin heraus. Die Saalfelderin fand mit Mühe in den Kampf hinein, verbesserte aber ihre Trefferquote in jeder Runde, bis sie schließlich in der letzten Runde den Spieß herumdrehte und Samantha Töpfer dominierte. Der Vergleichssparring ging ohne Wertung aus.

Eric Beyer und Tim Krickhahn standen in einer gemeinsamen Gruppe am Samstag im Halbfinale. Eric Beyer bekam es mit Sven Pankalla vom SV Lichtenberg 47 (Berlin) zu tun. Der Saalfelder konnte sich von Runde zu Runde deutlich steigern und entschied den Kampf letztendlich nach Punkten für sich.

Tim Krickhahn boxte in seinem Halbfinale gegen Dennis Sarantschin vom befreundeten SV Böblingen. Auch hier traten beide mit gleichem Gewicht, Alter und Anzahl Kämpfen in den Ring. Der Saalfelder zeigte grandioses Boxen, eine taktische Vorgehensweise mit überfallartigen Angriffen mit ein, zwei Händen und dem ebenso schnellen Verlassen der „Gefahrenzone Nahkampf“. Der SSV-Boxer überzeugte in einem tollen Fight das Kampfgericht in jeder Runde für sich und zog so souverän ins Finale ein.

Da beide in derselben Gruppe antraten, stünden sie sich nun eigentlich im Finale gegenüber. Ein Gegnertausch war aber sinnvoller. So boxte Tim Krickhahn im Finale gegen Sven Pankalla und Eric Beyer gegen Dennis Sarantschin. Auch in den Finals zeigten beide nochmals Steigerungen in den Runden, besonders in den berüchtigten letzten zehn Sekunden und konnten auch ihre Finalkämpfe klar nach Punkten für sich entscheiden. So gab es für beide den Turniersieg und damit die Goldmedaille. Mit insgesamt vier Siegen sicherte sich das Team auch noch den dritten Platz in der Mannschaftswertung.