Eine Laufserie individuell oder in Familie mit digitaler Erfassung steht in Arnstadt gleich mehr mehrfach an. Der Arnstadt Virtual Run & Walk 2021 soll vom 12. bis 28. März starten. Im Ilm-Kreis sollte Ostern die Laufserie an der Talsperre Heyda (Foto) starten. Der Lauf musste erneut abgesagt werden.