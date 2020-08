Unterwellenbornern fehlt das Selbstvertrauen

Die Unterwellenborner Julian Müller (r.) und Moritz Spanaus müssen nach zwei Niederlagen bei der Deutschen U 20-Meisterschaft im Beachvolleyball in Gera vorzeitig die Segel streichen.

Die Angst und der zu große Respekt, sie waren irgendwie immer mit auf dem Feld bei Julian Müller und Moritz Spanaus. Die beiden Unterwellenborner Beachvolleyballer waren am vergangenen Wochenende in Gera bei den deutschen U-20-Meisterschaften mit am Start, mussten dort allerdings vorzeitig die Segel streichen und wurden 13. „Die ersten sechs Plätze waren quasi vergeben, aber ein Platz zwischen sieben und neun wäre durchaus möglich und gut gewesen“, schätzt ihr Trainer Jeffrey Bierwirth ein.