Uwe Fenk: Der rasende Erfurter Konditor

Wenn Familie Fenk mit ihrem Wartburg in den Urlaub fuhr, musste selbst Filius Karsten beim Einsteigen den Kopf einziehen. Denn ein Sicherheitsbügel durfte darin natürlich nicht fehlen. Karstens Vater Uwe Fenk zählte zu jener Zeit, Mitte der 80er-Jahre, zu Erfurts besten Motorsportlern. Vor allem die Bergrennen hatten es dem Konditor angetan, der sein Geschäft am Leipziger Platz mit seiner zweiten Ehefrau bis zum Ruhestand betrieb. Leider konnte er diesen nicht lange genießen: Am 12. November verstarb Uwe Fenk nach kurzer, schwerer Krankheit mit 66 Jahren.