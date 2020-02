Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Uwe Seidel: „Viele haben einen Leistungssprung vollzogen“

Uwe Seidel blickt auf eine erfolgreiche Handballkarriere zurück. Er spielte für den ASK Vorwärts Frankfurt/Oder auf, TuSEM Essen, HSV Suhl, SC Magdeburg und von 1997 bis 1999 für den ThSV Eisenach. Der 50-Jährige war einer der wenigen Handballer, die für die Nationalmannschaft der ehemaligen DDR und für die Nationalmannschaft des wiedervereinigten Deutschlands auflief. Seit dem Sommer des Vorjahres arbeitet er als Coach im ThSV-Nachwuchsbereich. Wir sprachen mit Seidel.

Sie sind seit dem Sommer „Cheftrainer“-Nachwuchs, Schwerpunkt B- und A-Jugend. Wie sieht das in der Realität aus?

Ich arbeite mit 20 Talenten im A- und B-Jugend-Alter. Diese gemeinsame Trainingsgruppe ist auch dadurch begründet, dass wir nur fünf „echte“ A-Jugendliche haben. Mit Philip Hufnagel hat uns der sechste A-Jugendliche kürzlich verlassen. Wir absolvieren fünf Trainingseinheiten in der Woche. Eine leitet Alexander Nöthe mit durchdachtem Athletiktraining, vier werden von mir geleitet, vorrangig bestehend aus spielerischem und taktischem Handballtraining. Der mir im Vorjahr zur Unterstützung zugesagte Co-Trainer ist noch nicht eingetroffen. Die Arbeit bereitet mir viel Spaß und trägt ihre Früchte.

Wie sehen Sie deren Leistungsentwicklung?

Ich werde nicht müde zu betonen, ich habe im Sommer des Vorjahres eine sehr gute Mannschaft übernommen. Ich versuche diese weiter zu entwickeln, natürlich nach meinem Stil. Ich sehe eine positive spielerische Entwicklung, eine gute Verteilung der Verantwortlichkeiten auf mehreren Schultern. Ich sehe nach wie vor athletische Defizite, insbesondere im Vergleich mit den Talenten aus Leipzig und Magdeburg.

Gibt es Talente, die zuletzt einen besonderen Leistungssprung vollzogen haben?

Tizian Reum erhielt eine Einladung vom DHB. Er fährt regelmäßig zum DHB-Training der Altersklasse U 17 nach Gießen. Es gibt etliche Spieler, die einen Leistungssprung vollzogen haben. Ole Gastrock-Mey gehört dazu. Alle Talente des Jahrganges 04 profitieren von der stärkeren körperlichen Auseinandersetzung im Trainingsteam.

Im Pokal des MHV-B-Jugend rangiert Ihr Team auf dem dritten Platz. Die A-, B-II- und C-Jugend führen verlustpunktfrei die Landesliga-Staffeln an. Wie stufen Sie das ein?

Die Platzierungen in den Landesligen sind angesichts der Qualität des Thüringer Nachwuchshandballs nicht überzubewerten. Unsere Leistungssteigerung wird durch Platz drei auf Ebene des Mitteldeutschen Handballverbandes dokumentiert. Aber auch das muss in der richtigen Relation gesehen werden. Der SC Magdeburg ging mit dem jüngeren Jahrgang an den Start, findet sich dadurch im Tabellenkeller wieder.

Der Abstand zu den Sportclubs in Sachsen und Sachsen-Anhalt mit ihren Leistungszentren bleibt weiter bestehen…?

Ja. Die Sportschulenstruktur bildet die Grundlage. Junge Spieler werden in Verantwortung gebracht und ausgebildet. Die Kaderauswahl bürgt schon für Qualität. In Leipzig zum Beispiel kommen auf einen Internatsplatz jedes Jahr etwa 40 Bewerber.

Welche Aufgaben stehen bevor?

Durch Terminüberschneidungen kann leider nicht alles geordnet erfolgen. In den nächsten Tagen sind wir mit unserer B-Jugend im Pokal des MHV und in der Bestenermittlung des THV gefordert. Personell ist derzeit alles an Deck, also 15 Spieler, davon drei Torhüter.