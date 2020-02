Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verrücktes Skeleton - Hermann rast doch noch zum WM-Titel

Altenberg. Beim Skeleton ist offenbar alles möglich. Nachdem Hundertstel-Krimi bei den Männern mit dem Triumph des Oberhofers Christopher Grotheer, legte nun Tina Hermann (Königssee) nach. Die Schweizerin Marina Gilardoni musste nach drei Bestzeiten den vierten Lauf nur noch solide nach unten bringen. Nach den ersten Kurven hatte sie fast eine Sekunde Vorsprung. „Doch ich war zu nervös“, meinte die traurige Schweizerin. Fehler reihte sich an Fehler und der „uneinholbare“ Vorsprung schmolz, weil Titelverteidigerin Hermann zuvor einen Bahnrekord ins Eis geknallt hatte. Am Ende fehlten Gilardoni 0,22 Sekunden. Hermann flippte völlig aus. Auf „nicht mal zehn Prozent“ habe sie vor dem entscheidenden Durchgang ihre Chancen geschätzt. „Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet“, sagte Hermann, nachdem sie sich ein bisschen beruhigt hatte.

Für Weltcup-Gesamtsiegerin Jacqueline Lölling (Brachbach) blieb hinter Janine Flock (Österreich) nur Platz vier. „Sie ist einfach nicht gut genug gefahren“, sagte Bundestrainer Dirk Matschenz, der aus Ilmenau stammt.

Während Lölling mit ihrer Leistung haderte, war die Suhlerin Sophia Griebel mit Rang sechs bei persönlicher Startbestzeit zufrieden. „Fahrerisch wäre sicher noch was drin gewesen. Doch nach einer Saison, die in in Lake Placid mit Rang 17 begann, ist das schon in Ordnung hier“, so Griebel, die im Vorjahr mit WM-Bronze ihren größten Karriere-Erfolg gefeiert hatte. Nächste Saison müsse sie wieder den „Angriff der Jüngeren“ abwehren.

Am Sonntag (10 Uhr) wollen die deutschen Skeletonis nun auch noch den dritten WM-Titel auf der Heimbahn einfahren. Dabei feiert das Mixed-Rennen Premiere. Die Weltmeister Hermann und Grotheer sowie Lölling und Axel Jungk bilden die beiden deutschen Duos.