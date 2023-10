Max Verstappen aus den Niederlanden vom Team Oracle Red Bull ist auf der Strecke in Doha unterwegs.

Großer Preis von Katar Verstappen in der Qualifikation für Doha nicht zu schlagen

Doha Max Verstappen zeigt auch in Katar keine Schwäche. Der Weltmeister holt sich die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Doha. Vorher kann er schon die erneute Titelverteidigung schaffen.

Einen Tag vor dem möglichen Gewinn seines dritten WM-Titels ist Formel-1-Weltmeister Max Verstappen optimal in den Großen Preis von Katar gestartet.

Der 26-Jährige sicherte sich auf dem Wüstenkurs den ersten Startplatz für das Hauptrennen am Sonntag. Bereits am Samstag (19.30 Uhr/Sky) kann der Red-Bull-Fahrer im Sprint die erfolgreiche Titelverteidigung vorzeitig perfekt machen. Dem Niederländer reicht auf dem Lusail International Circuit im Norden Dohas schon ein sechster Platz, um nicht mehr vom ersten Platz der Gesamtwertung verdrängt werden zu können.

„Das war ein großartiger Start ins Wochenende, es war ziemlich schwierig auf dem neuen Asphalt. Ich freue mich, auf der Pole Position zu sein“, sagte Verstappen: „Das Auto funktioniert so, wie ich es mir erhofft habe.“ Auch sein Ziel für den Sprint ist klar: „Ich will natürlich gewinnen.“

Mercedes auf Rang zwei und drei

In der Qualifikation fuhr Verstappen in 1:23,778 Minuten die schnellste Runde und verwies die beiden Mercedes-Fahrer George Russell und Lewis Hamilton auf die Plätze zwei und drei. Etwas Chaos gab es, weil den beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri nachträglich wegen Verlassens der Strecke die schnellsten Zeiten gestrichen wurden.

Der zweimalige Champion Verstappen geht als Favorit in die Jagd nach seinem 14. Saisonsieg. Für den Sprint wird am Samstag noch eine eigene Qualifikation für die Startaufstellung ausgefahren.

Verstappen zeigte eine starke Zeitenjagd und musste sich nur im zweiten Abschnitt knapp Lewis Hamilton im Mercedes geschlagen geben. Der Deutsche Nico Hülkenberg steuerte seinen Haas-Rennwagen am Ende auf Rang 15. Nachdem es im Training noch sehr schwierige Bedingungen mit viel Wind und Sand auf der Piste gegeben hatte, wurde es nach Einbruch der Dunkelheit unter Flutlicht leichter.

Auf ähnliche gute Bedingungen hofft Verstappen auch im Sprint. Holt er am Samstag mindestens drei WM-Punkte oder liefert Verfolger Sergio Pérez ein schlechtes Ergebnis ab, ist Verstappen der Titel nicht mehr zu nehmen. „Es wäre schön, die Meisterschaft am Samstag schon zu gewinnen“, sagte Verstappen, der in der Gesamtwertung mit 177 Punkte vor Teamkollege Pérez liegt.