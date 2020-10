VfB Apolda bleibt weit hinter den eigenen Erwartungen

Ein Satz mit ‘x’? Das war wohl nix! Der VfB Apolda hat sein Heimspiel am Samstagnachmittag aber mal gehörig in den Sand gesetzt. Gegen das bis dato punktlose Schlusslicht von Schott Jena II setzte es ein derbes 1:4. VfB-Coach Gordon Sierig war dementsprechend bedient. „Die Jungs wollten nicht richtig Fußball spielen“, sagt er.

Dabei hatte es der Trainer im Vorfeld geahnt, vor der Spielstärke der Jenaer gewarnt und auch betont, dass sich sein VfB auch gern mal als Aufbaugegner eigne. Die selbsterfüllende Prophezeiung hätte er sich gern erspart. „Sie haben das, was wir uns vorgenommen haben, nicht umsetzen können und haben den Gegner wohl zu leicht genommen“, erklärt Sierig. Er attestiert seinen Schützlingen ein unsicheres Auftreten, selbst gestandene Spieler hätten keine Ruhe reingebracht. Zudem habe der Spaß gefehlt, die Freude darüber, in der Landesklasse als Neuling mitspielen zu dürfen. „Jeder hatte Schiss, einen Fehler zu machen“, bemerkt der Trainer.

Dabei glänzte der SV Schott in dieser Saison bislang gar nicht. Bis zum Sieg in Apolda hatte man nicht einmal ein eigenes Tor erzielt. Vielleicht war es das Wissen darum, das bei seinen Jungs eine Blockade im Kopf ausgelöst habe. „Sie haben sich diesen Druck selbst gemacht und sind daran ein bisschen zerbrochen.“ Erst als man 0:3 hinten lag, begann man das Fußballspielen. Martin Mägdefessel war’s – zuletzt konnte er nur wenig trainieren –, der mit Abstand der beste Spieler war und sich auch mit diesem Tor belohnte (86.). „Selbst danach haben wir noch eine riesige Chance, die Partie vielleicht noch zu drehen“, sagt Sierig. Doch Darius Fauer scheiterte mutterseelenallein im gegnerischen Sechzehner an den eigenen Nerven. Fiele da das 2:3, hätte man die Körner gehabt, weiter nach zu legen. Stattdessen aber kassierte man einen Konter zum 1:4. „Es liegt also nicht an der Kondition, es liegt an der Einstellung“, sagt Sierig. Viele Kleinigkeiten hätte am Ende das Gesamtbild eines desolaten Spiels ergeben. Nun müsse man das analysieren und aufarbeiten, um dann in einer Woche die 180-Grad-Kehre in Kaulsdorf hinzulegen. Gelänge das nicht, würde es äußerst schwierig, dort etwas zu holen. „Sonst gibt’s einen vor die Hose. Es braucht gestandene Kerle, um dort gegenzuhalten.“

Die Jungs müssten verstehen, dass sie in dieser Liga nur als geschlossene Einheit bestehen können – sobald Angst dazu komme, sobald man sich auf dem Platz vergrabe, werde das nichts. Sierig hoffe, dass seine Jungs ihm in dieser Woche bei der Auswertung offen und ehrlich sagen können, woran es aus ihrer Sicht liegt, um dann die Wende zu packen.