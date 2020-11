VfB Apolda mit Leidenschaft zum Punkt

Gordon Sierig lächeln zu sehen, war an diesem Samstag unmöglich. Der Trainer des VfB Apolda verbarg sich hinter einer Schutzmaske – sicher ist sicher in diesen Zeiten. Wenigstens das Spiel seiner Schützlinge verleitete ihn zu guter Laune. Das 1:1 im Landesklasse-Duell gegen die BSG Chemie Kahla sei „zufriedenstellend“, wie er hernach sagt. Dass nun Platz acht, und das vor dem Kontrahenten aus der Porzellanstadt, im Zwischenzeugnis des VfB vermerkt ist, sei doch beachtlich, fügt Sierig an. „Hätte man mir das vorher gesagt, ich hätte es sofort unterschrieben.“

Nun aber ist Pause. Wie lang? Weiß niemand. „Ich glaube nicht, dass in diesem Jahr noch einmal gespielt wird“, sagt Sierig. Er hadert mit der aktuellen Lage. „Ich finde nicht fair, wie mit dem Sport umgegangen wird“, erklärt der Fußball-Lehrer. Er sei sich nicht sicher, „ob das alles so sinnvoll ist“. Gut, dass man eingedenk steigender Infektionszahlen die Pflichtspiele aussetze, das könne er ja noch nachvollziehen.

Wenigstens das Trainingsollte möglich sein

„Aber wenigstens trainieren können sie uns doch lassen“, sagt Sierig. Tun sie aber nicht, weswegen bis Ende November – mindestens – kein Ball rollt beim VfB. „Ich hoffe, dass die Jungs die Möglichkeit finden, etwas zu tun, damit sie fit bleiben“, bemerkt der VfB-Coach. Da die einschlägigen Studios, die Muckibuden allesamt geschlossen sind, bleibt nur die Laufeinheit durch den örtlichen Park. Probleme, so sagt es Sierig, vor denen nun jeder Trainer in Deutschland steht, der vom Aus des Sports betroffen ist.

Gordon Sierig Foto: Jürgen Scheere

Sierig schließt sich der Meinung von Weimars Cheftrainer Michael Junker an, der gestern an dieser Stelle forderte, dass es nicht wieder ein Hickhack wie im Frühsommer gebe, sondern eine klare Vorgabe des Verbandes, wie es nun weitergeht. „Und das bitte nicht wieder so, dass es in den Regionen unterschiedlich gemacht wird, sondern klar strukturiert von oben herab“, sagt Sierig, der nicht glaubt, dass die Saison regulär zu Ende gespielt werden kann, wenn sich die Fallzahlen nicht umkehren.

Er leide dabei mit seinen Jungs, die gerade in den vergangenen zwei Partien gezeigt haben, dass sie in der Landesklasse angekommen sind. „Der Kopf war oben, die Brust draußen. Nun kommt der Schnitt. Erfreut ist da niemand, natürlich nicht.

Dabei hätte der Punkt am Samstag gegen Kahla sicherlich viel neuen Mut gebracht. Keine drei Minuten waren gespielt im Spiel der Landesklasse zwischen dem VfB Apolda und der BSG Chemie Kahla, da sind die Gastgeber in Führung gegangen. Darius Fauer erhielt ein Zuspiel aus dem Zentrum, marschierte bis zur Grundlinie und schob dann nach innen, wo Max Fleßner parat stand.

Wie gewonnen,so zerronnen

„Und der versenkt das Ding. Das war ein klasse Angriff“, sagt Sierig. Doch auch im Fußball kann manchmal gelten: wie gewonnen, so zerronnen. Denn nur drei Zeigerumdrehungen später passierte dem VfB im Spielaufbau ein folgenschweres Malheur, Markus Güttich war der Nutznießer, der das 1:1 erzielte. Sierig mutiert zum Rohrspatz: „Das war dilettantisch. Amateurhaft!“

Hernach habe sich aber ein körperbetontes, bissiges Spiel entwickelt. Nach einer Viertelstunde forderten Sierig und die Seinen einen Pfiff des Unparteiischen Kay Thieme, nach dem Steve Weilepp in des Gegners Box gelegt worden war. „Das war Pech. Vielleicht hat er sich nicht getraut ...“, sagt Sierig.

Doch: Schwamm drüber. Denn nach dem Seitenwechsel kam Kahla stark auf, versemmelte aber gleich drei Hochkaräter. Und das gleiche schafften die Apoldaer mit den Gelegenheiten von Robert Hädrich, Florian Werner und Matin Afshar auch. Insofern sei das Remis doch am Ende gerecht – und vor allen Dingen mit Leidenschaft verdient. Zu wenig sei es auf keinen Fall, da Kahla von seinem Potenzial her gar nicht in diese Tabellenregion gehöre. „Wir haben aber alles abgerufen, was wir können und uns den Punkt so verdient“, sagt Sierig.

Es wird auf Sicht der letzte Zuwachs in der Tabelle für den VfB gewesen sein. Trainer Sierig wird aber nicht langweilig. „Es bleibt nun etwas mehr Zeit für die Familie. Allerdings werde ich auch etwas tun, um fit zu bleiben und mich etwas für mich weiterbilden“, sagt er.