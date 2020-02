VfB Schleiz lässt Spannung gar nicht erst aufkommen

So wirklich Spannung sollte im ersten Heimspiel, das der VfB Schleiz 2020 in der Tischtennis-Verbandsliga bestritt, gar nicht erst aufkommen. Bereits durch den völlig überraschenden Dreisatzsieg von Hannes Walther und Toni Petzold über Altenburgs Spitzendoppel, schien die Gegenwehr der Gäste gebrochen. Statt eines spannenden Spiels, wie es VfB-Kapitän Walther im Vorfeld erwartet hatte, ergaben sich die Skatstädter nahezu kampflos ihrem Schicksal – jedenfalls mit einer Ausnahme.

Immerhin bei einem Match durfte die einmal mehr voll besetzte Tribüne in Schleiz so richtig mitfiebern. Toni Petzold und Daniel Voigt schenkten sich nichts, doch auch hier trug der Sieger nach vier umkämpften Durchgängen – dreimal ging es in die Satzverlängerung – das schwarz-gelbe Trikot der Rennstädter.

Mittermeier stemmt sich gegen die Höchststrafe

Dafür, dass es für die Zweite von Aufbau Altenburg immerhin nicht die Höchststrafe setzte, sorgte vornehmlich Michael Mittermeier, der sein Einzel über Franz Lätzer in drei Sätzen gewann und an Voigts Seite auch im Doppel über Lätzer und Ian Bilek triumphiert. Darüber hinaus gelang den Gästen lediglich der eine Satzgewinn, den Voigt gegen Petzold einfuhr. Besonders dick kam es für Altenburgs Spitzenspieler Patrick Stein, der völlig entnervt agierte und gegen die Schleizer Nummer zwei, Vlastimil Kolar, sogar ein 0:11 über sich ergehen lassen musste.

Obwohl sich die Rennstädter als Tabellenzweiter durch das 9:2 ein erstes Polster auf die Verfolger schufen, will Kapitän Hannes Walther nichts davon wissen, wenn andere bereits von der Thüringenliga sprechen. „Wir wollen den Ball flach halten und erst einmal Spiel für Spiel bestreiten“, so Walther, in dessen Augen in der Verbandsliga jeder jeden schlagen könne, wie der Erfolg von Schlusslicht TTC Oberbösa über Post Zeulenroda II beweise.

Entscheidende Wochen im März

„Vor der Saison war unser Ziel der Klassenerhalt und sonst nichts. Dass wir jetzt so weit oben mitspielen, hätte ich nie für möglich gehalten“, so die Nummer drei des Aufsteigers. Die entscheidenden Wochen stehen ohnehin erst im März bevor, wenn der VfB Schleiz gleich fünf Spiele – drei davon auswärts – bestreitet. Bis dahin bleibt ausgiebig Zeit zum durchatmen und um sich auf die Gegner vorzubereiten, denn weiter geht es erst am 7. März beim MTV Greußen.

Zur Spielstatistik im Detail